المفوضية الأوروبية تقترح حظرا تدريجيا على النفط الروسي واستبعاد «سبيربنك» من نظام سويفت

القاهرة - بوابة الوسط

اقترحت المفوضية الأوروبية، فرض حظر تدريجي على النفط ومشتقات النفط الروسية، واستبعاد ثلاثة مصارف روسية إضافية، من نظام سويفت العالمي، منها مصرف «سبيربنك»، في إطار حزمة جديدة من العقوبات، حسبما أعلنت الأربعاء رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين.

وقالت دير لايين، أمام البرلمان الأوروبي إن استهداف «مصارف روسية ذات أهمية نظامية أساسية للنظام المصرفي الروسي»، يعزّز «عزل روسيا بشكل كامل» ويضعف من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا، وفق وكالة «فرانس برس».

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وأضافت «سنتخلى تدريجيًا عن شحنات النفط الخام الروسية، في غضون ستة أشهر، وتلك الخاصة بالمنتجات المكررة بحلول نهاية العام».