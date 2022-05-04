Atwasat

انتعاش أسعار النفط مع عقوبات مرتقبة على النفط الروسي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 مايو 2022, 09:43 صباحا
انتعاش أسعار النفط مع عقوبات مرتقبة على النفط الروسي
تصاعد الأدخنة من منشآت نفطية في روسيا. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

انتعشت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، قبل إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وفرض مزيد من العقوبات على روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي، مما عوض مخاوف الطلب في الصين أكبر مستورد.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.46 دولار ، أو 1.4%، إلى 106.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 06.16 (بتوقيت غرينتش) وسط ضعف حجم التداول، مع إغلاق الصين واليابان لقضاء العطلات. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.59 دولار أو 1.6% إلى 104.00 دولار للبرميل، وفق وكالة «رويترز».

جاءت المكاسب على خلفية الأنباء الصادرة، أمس الثلاثاء، عن أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات جديدة على روسيا لشنها حربًا على أوكرانيا. قال مسؤولون إن من المتوقع أن تحدد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين العقوبات الجديدة المقترحة اليوم الأربعاء، بما في ذلك حظر واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام 2022.

- أسعار النفط تتراجع في ظل المخاوف حول نمو الاقتصاد الصيني 
- «رويترز»: انخفاض إنتاج النفط من ليبيا عوض زيادة إمدادات كبار المنتجين

ينتظر المستثمرون أيضًا إعلانًا من بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء. ومن المتوقع تكثيف الجهود لخفض معدلات التضخم المرتفعة عن طريق رفع أسعار الفائدة وخفض ميزانيتها العمومية.

وقال ستيفن إينيس من «إس بي آي أسيت مانجمنت» في مذكرة إن أسعار النفط «لا تزال في حالة انتظار قبل عقوبات الاتحاد الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي».

تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة
في الولايات المتحدة، تراجعت مخزونات النفط الخام والوقود الأسبوع الماضي، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي. وقالوا إن مخزونات الخام تراجعت 3.5 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 29 أبريل. وكان هذا انخفاضًا بأكثر من 800 ألف برميل متوقعًا في استطلاع لـ«رويترز».

ومن المقرر أن تصدر بيانات الحكومة الأميركية عن الأسهم يوم الأربعاء. وكانت أسعار النفط تراجعت بأكثر من 2% يوم الثلاثاء بسبب مخاوف بشأن الطلب ناجمة عن عمليات الإغلاق المطولة لـ «كوفيد-19» في الصين والتي أدت إلى تقليص خطط السفر خلال عطلة عيد العمال.

وقالت كبيرة اقتصاديي السلع في «كابيتال إيكونوميكس»، كارولين باين، في مذكرة إن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي انكمش في أبريل للمرة الأولى منذ يونيو 2020، حيث كانت عمليات الإغلاق في الصين مساهمًا رئيسيًا. وأوضحت «الصورة الكبيرة سلبية بشكل واضح بالنسبة للطلب على السلع» مضيفة أن ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة بدآ يؤثران على الإنفاق.

وقالت باين: «في حين أن قيود العرض قد تبقي أسعار السلع مرتفعة لبعض الوقت حتى الآن، نعتقد أن ضعف الطلب سيؤثر على معظم الأسعار في وقت لاحق من هذا العام وفي العام 2023».

من المتوقع أن تلتزم منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها غدًا الخميس بسياستها الخاصة بزيادة الإنتاج الشهرية مرة أخرى، على الرغم من أن المجموعة، المعروفة باسم «أوبك+»، لم تحقق أهدافها المحددة بين بين أكتوبر ومارس، باستثناء فبراير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - اليوم العالمي لحرية الصحافة

كاركاتير حليم - اليوم العالمي لحرية الصحافة
في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. السفارة الأميركية تذكّر بالانتهاكات في ليبيا

في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. السفارة الأميركية تذكّر بالانتهاكات في ليبيا
تصفيات كأس العالم.. الجزائر تنفي رفض تظلمها بشأن مباراة الكاميرون

تصفيات كأس العالم.. الجزائر تنفي رفض تظلمها بشأن مباراة الكاميرون
المحكمة الأميركية العليا تؤكد أن المسودة المسربة «صحيحة» لكنها «غير نهائية»

المحكمة الأميركية العليا تؤكد أن المسودة المسربة «صحيحة» لكنها «غير نهائية»
الأهلي طرابلس يصل بنغازي الأربعاء استعدادا لـ«أورلاندو بيراتس»

الأهلي طرابلس يصل بنغازي الأربعاء استعدادا لـ«أورلاندو بيراتس»
غوارديولا يعود إلى «برنابيو» بذكريات الانتصارات والسداسية من أجل نهائي الأبطال

غوارديولا يعود إلى «برنابيو» بذكريات الانتصارات والسداسية من أجل نهائي الأبطال
شركة روسية لتصنيع السيارات طالتها العقوبات تطلب من إيران قطع غيار

شركة روسية لتصنيع السيارات طالتها العقوبات تطلب من إيران قطع غيار
وثيقة مسربة تكشف عزم المحكمة العليا الأميركية إلغاء حق الإجهاض

وثيقة مسربة تكشف عزم المحكمة العليا الأميركية إلغاء حق الإجهاض
منظمة الصحة العالمية: تبلَّغنا بـ230 إصابة بالتهاب غامض في الكبد

منظمة الصحة العالمية: تبلَّغنا بـ230 إصابة بالتهاب غامض في الكبد
كل عيد أنتم العيد

كل عيد أنتم العيد
هراء أنيق

هراء أنيق
روسيا تعلن تدمير مستودعات أوكرانية فيها طائرات بيرقدار تركية وأسلحة غربية

روسيا تعلن تدمير مستودعات أوكرانية فيها طائرات بيرقدار تركية وأسلحة غربية
روسيا نقلت أكثر من مليون أوكراني إلى أراضيها خلال شهرين

روسيا نقلت أكثر من مليون أوكراني إلى أراضيها خلال شهرين
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟

هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟
أوروبا ترفض دفع ثمن الغاز بالروبل.. وتستعد لقطيعة نفطية مع موسكو

أوروبا ترفض دفع ثمن الغاز بالروبل.. وتستعد لقطيعة نفطية مع موسكو
مارك إسبر يكشف جانبا من خبايا البيت الأبيض في عهد ترامب

مارك إسبر يكشف جانبا من خبايا البيت الأبيض في عهد ترامب
هل تكون البرتغال الوجهة العالمية الأولى للعملات المشفرة؟

هل تكون البرتغال الوجهة العالمية الأولى للعملات المشفرة؟
مطاردة شرسة بين «إنتر» و «ميلان» وسط إفاقة لـ«يوفنتوس» و«نابولي» في الدوري الإيطالي

مطاردة شرسة بين «إنتر» و «ميلان» وسط إفاقة لـ«يوفنتوس» و«نابولي» في الدوري ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
إيطاليا تخصص 14 مليار يورو إضافية لدعم الأسر والشركات في مواجهة ارتفاع أسعار النفط
إيطاليا تخصص 14 مليار يورو إضافية لدعم الأسر والشركات في مواجهة ...
طهران: رسو سفينة «ترانزيت» للإمارات بميناء إيراني بعد انقطاع 21 عاما
طهران: رسو سفينة «ترانزيت» للإمارات بميناء إيراني بعد انقطاع 21 ...
«خسائر فادحة» لـ«بريتش بتروليوم» في الربع الأول من 2022
«خسائر فادحة» لـ«بريتش بتروليوم» في الربع الأول من 2022
شركة روسية لتصنيع السيارات طالتها العقوبات تطلب من إيران قطع غيار
شركة روسية لتصنيع السيارات طالتها العقوبات تطلب من إيران قطع غيار
قفزة في إيرادات «فايزر» مدفوعة بمبيعات لقاح كورونا
قفزة في إيرادات «فايزر» مدفوعة بمبيعات لقاح كورونا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. والشركة: ندرس الطرح
إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. ......
«غازبروم» تعلق اعتبارا من الأربعاء صادرات الغاز الروسي إلى بلغاريا
«غازبروم» تعلق اعتبارا من الأربعاء صادرات الغاز الروسي إلى ......
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار...
غرامات أميركية متوقعة على «إريكسون» بشأن فضيحة فساد بالعراق
غرامات أميركية متوقعة على «إريكسون» بشأن فضيحة فساد بالعراق...
سعر اليورو في أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 2017
سعر اليورو في أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 2017...
المزيد
«لا ضمانات» لأمن الطاقة المجري في مشروع الحظر الأوروبي للنفط الروسي
«لا ضمانات» لأمن الطاقة المجري في مشروع الحظر الأوروبي للنفط......
انتعاش أسعار النفط مع عقوبات مرتقبة على النفط الروسي
انتعاش أسعار النفط مع عقوبات مرتقبة على النفط الروسي...
بريطانيا.. جونسون يسبق الانتخابات بتصريح مثير للجدل عن الغلاء
بريطانيا.. جونسون يسبق الانتخابات بتصريح مثير للجدل عن ......
قفزة في إيرادات «فايزر» مدفوعة بمبيعات لقاح كورونا
قفزة في إيرادات «فايزر» مدفوعة بمبيعات لقاح كورونا...
شركة روسية لتصنيع السيارات طالتها العقوبات تطلب من إيران قطع غيار
شركة روسية لتصنيع السيارات طالتها العقوبات تطلب من إيران قطع......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط