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أسعار النفط تتراجع في ظل المخاوف حول نمو الاقتصاد الصيني

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 مايو 2022, 09:17 صباحا
أسعار النفط تتراجع في ظل المخاوف حول نمو الاقتصاد الصيني
حفارات تعمل بقطاع النفط، (أرشيفية: الإنترنت)
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انخفض النفط بمقدار دولار واحد بفعل مخاوف النمو في الصين، بينما يثقل الاتحاد الأوروبي حظر الخام الروسي.

وتراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بسبب العطلات في آسيا، والمخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، وهو ما طغى على القلق بشأن ضغوط محتملة على الإمدادات حال حظر الاتحاد الأوروبي الخام الروسي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام «برنت» 1.13 دولار، أو 1.1%، إلى 106.01 دولار، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي دولارا واحدا، أو 1%، إلى 103.69 دولار للبرميل، وأغلقت الأسواق في اليابان والهند ودول جنوب شرق آسيا لقضاء العطلات الرسمية، حسب وكالة «رويترز».

وهبطت الأسعار بعد أن أصدرت الصين بيانات السبت الماضي، تظهر أن نشاط المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم انكمش للشهر الثاني إلى أدنى مستوى له منذ فبراير العام 2020 بسبب عمليات الإغلاق لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد.

الاتحاد الأوروبي يميل إلى حظر استيراد النفط الروسي
وقال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي، للوكالة، لم تسمهما، إن الاتحاد يميل إلى حظر واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام. ويذهب نحو نصف صادرات موسكو من الخام، البالغة 4.7 مليون برميل يوميًا، إلى الاتحاد الأوروبي، ما غطي نحو ربع وارداته من النفط في العام 2020.

وفي حين حدت الدول الغربية من شراء النفط الروسي، فقد جرى تخفيف التأثير على الإمدادات العالمية حيث بدأت الهند في التقاط الشحنات الروسية المخصومة.

وقدر محللو «رويال بنك أوف كندا» أن واردات الهند من الخام من روسيا نمت من أقل من 100 ألف برميل يوميا في العام 2021، إلى 800 ألف برميل يوميا في أبريل الماضي، ويتوقعون أن تواصل الهند زيادة الواردات ما دامت واشنطن لا تفرض عقوبات ثانوية.

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