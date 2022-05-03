«رويترز»: انخفاض إنتاج النفط من ليبيا عوض زيادة إمدادات كبار المنتجين

القاهرة - بوابة الوسط

أظهر مسح أجرته وكالة «رويترز» أن انخفاض إنتاج ليبيا ونيجيريا من النفط عوّض زيادة الإمدادات من جانب السعودية وكبار المنتجين الآخرين.

وأشار المسح إلى أن زيادة إنتاج نفط لدول «أوبك» خلال شهر أبريل جاء بمقدار أقل من الزيادة المقررة بموجب اتفاق مع حلفاء المنظمة.

ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ضخت 28.58 مليون برميل يوميا في أبريل بزيادة 40 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق، وأقل من 254 ألف برميل يوميًا المنصوص عليها في اتفاق الإمدادات.

أكبر انخفاض للإنتاج جاء من ليبيا

وأشارت الوكالة إلى أن أكبر انخفاض للإنتاج جاء من ليبيا، التي فقدت في أبريل أكثر من 550 ألف برميل يوميا جراء إغلاق حقول وموانئ، كما أن الإنتاج النيجيري سجل انخفاضا 40 ألف برميل يوميا مع انخفاض الصادرات عن مارس.

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لذلك حدت هذه الانخفاضات من الزيادة في إنتاج أوبك، حيث تبع كبار المنتجين زيادة تعهدهم في المعروض، إذ وجد المسح أن أكبر زيادة في أبريل بلغت 100 ألف برميل يوميا جاءت من السعودية، تلاها العراق التي سجلت زيادة شهرية في الإنتاج بمقدار 80 ألف برميل يوميا.

كما زادت الإمارات حصتها بمقدار 40 ألف برميل يوميا، في حين زاد إنتاج الكويت عشرة آلاف برميل يوميا. وخلص المسح إلى أن إنتاج إيران ارتفع في أبريل، حتى في الوقت الذي لم تتوصل فيه المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية إلى اتفاق.

تضرر إنتاج ليبيا بسبب الإغلاقات

وقبل أسبوعين، أقفل محتجون في مناطق بشرق وجنوب ليبيا، حقول وموانئ مطالبين بتسليم السلطة إلى رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا وإحالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى التحقيق.

وعلى إثرها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة «القوة القاهرة» في 6 حقول نفطية من بينها حقلا الشرارة والفيل جنوب غرب ليبيا، بالإضافة إلى ميناءين نفطيين هما البريقة والزويتينة، لتعذر إيفاء المؤسسة بالتزاماتها التعاقدية جراء الوضع المستجد.

وفي 27 أبريل، أعربت الولايات المتحدة عن «قلقها العميق» من استمرار إغلاق النفط في ليبيا، داعية القادة الليبيين المسؤولين إلى إنهاء الأمر على الفور، و«إدراك أن الإغلاق يضر بالليبيين في جميع أنحاء البلاد وله تداعيات على الاقتصاد العالمي».