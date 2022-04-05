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بروكسل تقترح حظر الفحم الروسي وإغلاق موانئ الاتحاد الأوروبي أمام السفن الروسية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 أبريل 2022, 03:33 مساء
بروكسل تقترح حظر الفحم الروسي وإغلاق موانئ الاتحاد الأوروبي أمام السفن الروسية
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين. (أ ف ب).
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اقترحت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، على دول الاتحاد الأوروبي، تشديد العقوبات على موسكو من خلال وقف مشترياتها من الفحم الروسي، والتي تشكل 45% من واردات الاتحاد الأوروبي، وعبر إغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن التي يشغلها روس.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، إنه بعد اكتشاف عدد كبير من الجثث في محيط العاصمة الأوكرانية كييف، «علينا بشكل واضح زيادة ضغطنا» على موسكو، وفق وكالة فرانس برس.

- الأوروبيون يدرسون فرض عقوبات على روسيا تطال الفحم والنفط
- «رويترز»: ‬الاتحاد الأوروبي سيقترح عقوبات كاسحة جديدة على روسيا

واقترحت بروكسل أيضًا تشديد العقوبات المصرفية الحالية، وحظر ما تصل قيمته إلى عشرة مليارات يورو من صادرات المعدات والمكونات الصناعية المهمة إلى روسيا، مثل أشباه الموصلات المتطورة.

- «رويترز»: ‬الاتحاد الأوروبي سيقترح عقوبات كاسحة جديدة على روسيا

 

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