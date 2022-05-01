قناة السويس المصرية تحقق أعلى إيرادات شهرية في تاريخها

القاهرة - بوابة الوسط

حققت قناة السويس المصرية، أعلى إيرادات شهرية في تاريخها، عند 629 مليون دولار في أبريل الماضي، وفق ما أعلن رئيس هيئة القناة أسامة ربيع.

وأوضح ربيع، أن إيرادات القناة في أبريل زادت 13.6 بالمئة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، حين بلغت 553.6 مليون دولار، وفق وكالة «رويترز».

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وتابع أن حركة الملاحة بالقناة خلال العام 2021 شهدت عبور 20 ألفًا و694 سفينة من الاتجاهين، مقابل 18 ألفًا و830 سفينة خلال 2020، بنسبة زيادة 10%، كما بلغ إجمالي الحمولات الصافية 1.27 مليار طن، مقابل 1.17 مليار طن خلال العام 2020 بنسبة زيادة 8.5%، بحسب «cnn» بالعربي.

ولفت إلى أن عائدات قناة السويس خلال 2021 حققت زيادة كبيرة بـ12.8% من حصيلة إيراداتها بالدولار، حيث سجلت عائدات القناة 6.3 مليار دولار مقابل 5.6 مليار دولار خلال العام 2020 بزيادة 720 مليون دولار.