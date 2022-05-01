Atwasat

قناة السويس المصرية تحقق أعلى إيرادات شهرية في تاريخها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 مايو 2022, 11:34 صباحا
قناة السويس المصرية تحقق أعلى إيرادات شهرية في تاريخها
قناة السويس. (أ ف ب)
alwasat radio

حققت قناة السويس المصرية، أعلى إيرادات شهرية في تاريخها، عند 629 مليون دولار في أبريل الماضي، وفق ما أعلن رئيس هيئة القناة أسامة ربيع.

وأوضح ربيع، أن إيرادات القناة في أبريل زادت 13.6 بالمئة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، حين بلغت 553.6 مليون دولار، وفق وكالة «رويترز».

- قناة السويس المصرية تحقق أعلى إيرادات سنوية في تاريخها
- قناة السويس تلغي خصومات على رسوم عبور ناقلات الغاز المسال

وتابع أن حركة الملاحة بالقناة خلال العام 2021 شهدت عبور 20 ألفًا و694 سفينة من الاتجاهين، مقابل 18 ألفًا و830 سفينة خلال 2020، بنسبة زيادة 10%، كما بلغ إجمالي الحمولات الصافية 1.27 مليار طن، مقابل 1.17 مليار طن خلال العام 2020 بنسبة زيادة 8.5%، بحسب «cnn» بالعربي.

ولفت إلى أن عائدات قناة السويس خلال 2021 حققت زيادة كبيرة بـ12.8% من حصيلة إيراداتها بالدولار، حيث سجلت عائدات القناة 6.3 مليار دولار مقابل 5.6 مليار دولار خلال العام 2020 بزيادة 720 مليون دولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم

تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم
قناة السويس المصرية تحقق أعلى إيرادات شهرية في تاريخها

قناة السويس المصرية تحقق أعلى إيرادات شهرية في تاريخها
فيروس غدي قد يكون وراء إصابات أطفال بالتهاب الكبد الحاد

فيروس غدي قد يكون وراء إصابات أطفال بالتهاب الكبد الحاد
تفاصيل الخلاف الغربي الروسي داخل مجلس الأمن حول ليبيا.. ورد السني على «الجنائية الدولية»

تفاصيل الخلاف الغربي الروسي داخل مجلس الأمن حول ليبيا.. ورد السني على «الجنائية ...
زعيم كوريا الشمالية يهدد مجددا باللجوء «بشكل استباقي» إلى الأسلحة النووية

زعيم كوريا الشمالية يهدد مجددا باللجوء «بشكل استباقي» إلى الأسلحة النووية
الأهلي طرابلس يرد على رئيس الحكومة الليبية بالمستندات في قضية ملكية أرض مصنع الصابون بجنزور

الأهلي طرابلس يرد على رئيس الحكومة الليبية بالمستندات في قضية ملكية أرض مصنع ...
مؤسسة النفط تطالب بفتح ميناء الزويتينة..وتحذر من «كارثة بيئية وشيكة»

مؤسسة النفط تطالب بفتح ميناء الزويتينة..وتحذر من «كارثة بيئية وشيكة»
هلاليات باللوز على مائدتك في عيد الفطر

هلاليات باللوز على مائدتك في عيد الفطر
بالفيديو: إصابة مؤيد اللافي تستحوذ على اهتمام جماهير كرة القدم المصرية وشقيقه يصفها بـ«لا خطيرة»

بالفيديو: إصابة مؤيد اللافي تستحوذ على اهتمام جماهير كرة القدم المصرية وشقيقه ...
«كل الإجراءات الضرورية؟ الأمم المتحدة والتدخل الدولي في ليبيا».. كتاب يكشف أخطاء الغرب في 2011

«كل الإجراءات الضرورية؟ الأمم المتحدة والتدخل الدولي في ليبيا».. كتاب يكشف أخطاء...
«مع فدوى»: نجلاء الفيتوري

«مع فدوى»: نجلاء الفيتوري
جريدة «الوسط»: الدبيبة وباشاغا: لا رجوع.. وواشنطن قلقة من الإغلاق النفطي

جريدة «الوسط»: الدبيبة وباشاغا: لا رجوع.. وواشنطن قلقة من الإغلاق النفطي
بيتي فور سهل لضيافة عيد الفطر

بيتي فور سهل لضيافة عيد الفطر
كاركاتير خيري - إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار

كاركاتير خيري - إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار
القرضابية.. أم ما بعدها

القرضابية.. أم ما بعدها
الفنان الراحل حسن الصيد

الفنان الراحل حسن الصيد
مجلس العلاقات الأميركية الليبية يدعو واشنطن إلى الخروج عن الحياد في ليبيا

مجلس العلاقات الأميركية الليبية يدعو واشنطن إلى الخروج عن الحياد في ليبيا
كُل عام ونحنُ بخير

كُل عام ونحنُ بخير
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
أسعار النفط تغلق التداولات عند أعلى مستوى في أسبوعين
أسعار النفط تغلق التداولات عند أعلى مستوى في أسبوعين
الهند تتحفظ على 725 مليون دولار من حسابات «شاومي» الصينية في قضية تحويلات «غير قانونية»
الهند تتحفظ على 725 مليون دولار من حسابات «شاومي» الصينية في قضية...
عمال ميناء هولنديون يرفضون تفريغ ناقلة ديزل روسي في أمستردام
عمال ميناء هولنديون يرفضون تفريغ ناقلة ديزل روسي في أمستردام
المغرب يزيد الحد الأدنى للأجور في ظل ارتفاع الأسعار
المغرب يزيد الحد الأدنى للأجور في ظل ارتفاع الأسعار
سريلانكا ترفع أسعار عشرات الأدوية
سريلانكا ترفع أسعار عشرات الأدوية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا عن الدولار
مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا......
إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. والشركة: ندرس الطرح
إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. ......
«غازبروم» تعلق اعتبارا من الأربعاء صادرات الغاز الروسي إلى بلغاريا
«غازبروم» تعلق اعتبارا من الأربعاء صادرات الغاز الروسي إلى ......
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار...
غرامات أميركية متوقعة على «إريكسون» بشأن فضيحة فساد بالعراق
غرامات أميركية متوقعة على «إريكسون» بشأن فضيحة فساد بالعراق...
المزيد
باكستان تخالف توصيات صندوق النقد الدولي وتحافظ على دعم الطاقة
باكستان تخالف توصيات صندوق النقد الدولي وتحافظ على دعم ......
قناة السويس المصرية تحقق أعلى إيرادات شهرية في تاريخها
قناة السويس المصرية تحقق أعلى إيرادات شهرية في تاريخها...
مأساة الطلاب الفارين من جحيم حرب أوكرانيا إلى محنة الاقتصاد اللبناني
مأساة الطلاب الفارين من جحيم حرب أوكرانيا إلى محنة الاقتصاد ......
سريلانكا ترفع أسعار عشرات الأدوية
سريلانكا ترفع أسعار عشرات الأدوية...
المغرب يزيد الحد الأدنى للأجور في ظل ارتفاع الأسعار
المغرب يزيد الحد الأدنى للأجور في ظل ارتفاع الأسعار...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط