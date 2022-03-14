Atwasat

قناة السويس تلغي خصومات على رسوم عبور ناقلات الغاز المسال

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 مارس 2022, 06:13 مساء
قناة السويس تلغي خصومات على رسوم عبور ناقلات الغاز المسال
الممر الملاحي لقناة السويس المصرية. (الإنتنرت)
alwasat radio

‬‬‬‬قالت هيئة قناة السويس المصرية، في منشوراليوم  الإثنين، إنها ستلغي خصومات منحتها لناقلات الغاز الطبيعي المسال العابرة لها اعتبارًا من 15 مارس الجاري.

وقالت الهيئة، في أكتوبر، إنها ستخفض خصمًا على رسوم عبور الناقلات إلى 15% من 25%، بحسب «رويترز».

13% ارتفاع في عائداتها السنوية خلال 2021
وأعلنت هيئة قناة السويس، في يناير الماضي، أنها حققت ارتفاعًا نسبته 13% في عائداتها السنوية في 2021 مقارنة بالعام السابق له، بإيرادات بلغت 6.3 مليار دولار، موضحة أنها أكبر عائدات سنوية تسجل في تاريخ القناة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

 «نيويورك تايمز»: مسؤولون أميركيون كبار يزورون فنزويلا لاستئناف استيراد النفط
- الولايات المتحدة ستحظر واردات النفط الروسي
وزير الاقتصاد الفرنسي: أوروبا لديها حلول لتصبح «مستقلة» عن الغاز الروسي

وقال رئيس الهيئة أسامة ربيع، إن عائدات قناة السويس حققت خلال العام الماضي «أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 6.3 مليار دولار، وأكبر حمولات صافية سنوية 1.27 مليار طن، متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل».

وفي نوفمبر، قررت هيئة القناة زيادة رسوم عبور السفن بالمجرى الملاحي بنسبة 6% مقارنة بالعام 2021، اعتبارًا من فبراير مع استثناء السفن السياحية وناقلات الغاز المسال من القرار.

 مشروع لتطوير قناة السويس 
وافتُتحت قناة السويس التي تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط العام 1869، وهي تؤمن عبور 10% من حركة التجارة البحرية الدولية، وفي 2015، أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي افتتاح مشروع لتوسعة القناة يهدف إلى تقليل فترات الانتظار ومضاعفة عدد السفن التي تستخدمها بحلول 2023.

وفي 11 مايو من العام الماضي، وافق السيسي على مشروع لتطوير قناة السويس يشمل توسعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة بعد حادث جنوح سفينة حاويات عملاقة عطلت الملاحة في الممر المائي نحو أسبوع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«وسط الخبر»: توتر أمني في طرابلس وتحذير أممي من العنف

«وسط الخبر»: توتر أمني في طرابلس وتحذير أممي من العنف
الذهب هذا الأسبوع بين قرار «الفيدرالي» الأميركي ومستجدات الحرب على أوكرانيا

الذهب هذا الأسبوع بين قرار «الفيدرالي» الأميركي ومستجدات الحرب على أوكرانيا
ألمانيا تعتزم شراء ما يصل إلى 35 طائرة مقاتلة «إف 35» أميركية

ألمانيا تعتزم شراء ما يصل إلى 35 طائرة مقاتلة «إف 35» أميركية
ليفربول يعلن 4 بدائل لصلاح بعد انهيار مفاضاوت بقائه في «أنفيلد»

ليفربول يعلن 4 بدائل لصلاح بعد انهيار مفاضاوت بقائه في «أنفيلد»
الجيش الروسي يعلن قتل «مرتزقة أجانب» في ضربات بمناطق أوكرانية (فيديو)

الجيش الروسي يعلن قتل «مرتزقة أجانب» في ضربات بمناطق أوكرانية (فيديو)
بالفيديو: «الاتحاد» يعلن جاهزيته لمواجهة «شبيبة الساورة» الجزائري في «الكونفدرالية»

بالفيديو: «الاتحاد» يعلن جاهزيته لمواجهة «شبيبة الساورة» الجزائري في ...
سعوديات يقدن سيارات أجرة لتحسين دخلهن ومواجهة الغلاء

سعوديات يقدن سيارات أجرة لتحسين دخلهن ومواجهة الغلاء
اعتقال 250 متظاهرا في روسيا يرفضون غزو أوكرانيا

اعتقال 250 متظاهرا في روسيا يرفضون غزو أوكرانيا
«نسخة إلى الرأي العام»: الإخفاء القسري في ليبيا إلى متى؟

«نسخة إلى الرأي العام»: الإخفاء القسري في ليبيا إلى متى؟
أسعار النفط.. دروس تتكرر

أسعار النفط.. دروس تتكرر
«هذا المساء»: القوة القاهرة مجددا.. من يعبث بورقة النفط؟

«هذا المساء»: القوة القاهرة مجددا.. من يعبث بورقة النفط؟
كاركاتير خيري - نقار الحديد!

كاركاتير خيري - نقار الحديد!
رسام يتوقع «انتصار» أوكرانيا في «غياب القمر الأسود»

رسام يتوقع «انتصار» أوكرانيا في «غياب القمر الأسود»
فرانس برس: من سيكون له الكلمة الأخيرة في النزاع بأوكرانيا: السلاح أم الدبلوماسية؟

فرانس برس: من سيكون له الكلمة الأخيرة في النزاع بأوكرانيا: السلاح أم ...
السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة «بالإرهاب»

السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة «بالإرهاب»
فرانس برس: صورة أنغيلا ميركل تحت المجهر بسبب تقاربها مع موسكو خلال فترة حكمها

فرانس برس: صورة أنغيلا ميركل تحت المجهر بسبب تقاربها مع موسكو خلال فترة حكمها
النشرة الاقتصادية: 91.42 مليار دينار الناتج المحلي في 2021 والتضخم 4.1%

النشرة الاقتصادية: 91.42 مليار دينار الناتج المحلي في 2021 والتضخم 4.1%
وليامز: الدبيبة وباشاغا قد يجريان «محادثات مباشرة» لبحث حل الأزمة السياسية في ليبيا

وليامز: الدبيبة وباشاغا قد يجريان «محادثات مباشرة» لبحث حل الأزمة السياسية في ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
31.5 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج في 2021
31.5 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج في 2021
روسيا تعرض على الهند شراء النفط وسلع أخرى بالروبل
روسيا تعرض على الهند شراء النفط وسلع أخرى بالروبل
أسعار القمح تتراجع في «بورصة شيكاغو» بعد قرار روسيا بدء التصدير
أسعار القمح تتراجع في «بورصة شيكاغو» بعد قرار روسيا بدء التصدير
لبنان: تجميد أصول 5 بنوك بقرار قضائي
لبنان: تجميد أصول 5 بنوك بقرار قضائي
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على شخصيات روسية جديدة بينها رومان أبراموفيتش
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على شخصيات روسية جديدة بينها رومان ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ما هو نظام «سويفت» المالي.. وكيف يعمل؟
ما هو نظام «سويفت» المالي.. وكيف يعمل؟...
رغم الارتفاع القياسي للأسعار.. «أوبك» تقرر زيادة قليلة في إنتاجها النفطي
رغم الارتفاع القياسي للأسعار.. «أوبك» تقرر زيادة قليلة في ......
السعودية تؤكد التزامها باتفاق «أوبك بلاس» النفطي مع روسيا
السعودية تؤكد التزامها باتفاق «أوبك بلاس» النفطي مع روسيا...
«فيزا» و«ماستر كارد» تعلقان عملياتهما في روسيا
«فيزا» و«ماستر كارد» تعلقان عملياتهما في روسيا...
استبعاد 7 مصارف روسية من نظام «سويفت».. واستثناء دفعات الغاز والنفط
استبعاد 7 مصارف روسية من نظام «سويفت».. واستثناء دفعات الغاز......
المزيد
صندوق النقد: حرب أوكرانيا تعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر
صندوق النقد: حرب أوكرانيا تعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر...
قناة السويس تلغي خصومات على رسوم عبور ناقلات الغاز المسال
قناة السويس تلغي خصومات على رسوم عبور ناقلات الغاز المسال...
النفط يهبط 8 دولارات بفعل آمال محادثات «سلام أوكرانيا» والإغلاقات في الصين
النفط يهبط 8 دولارات بفعل آمال محادثات «سلام أوكرانيا» ......
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على شخصيات روسية جديدة بينها رومان أبراموفيتش
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على شخصيات روسية جديدة بينها ......
لبنان: تجميد أصول 5 بنوك بقرار قضائي
لبنان: تجميد أصول 5 بنوك بقرار قضائي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط