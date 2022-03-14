قناة السويس تلغي خصومات على رسوم عبور ناقلات الغاز المسال

القاهرة - بوابة الوسط

‬‬‬‬قالت هيئة قناة السويس المصرية، في منشوراليوم الإثنين، إنها ستلغي خصومات منحتها لناقلات الغاز الطبيعي المسال العابرة لها اعتبارًا من 15 مارس الجاري.

وقالت الهيئة، في أكتوبر، إنها ستخفض خصمًا على رسوم عبور الناقلات إلى 15% من 25%، بحسب «رويترز».

13% ارتفاع في عائداتها السنوية خلال 2021

وأعلنت هيئة قناة السويس، في يناير الماضي، أنها حققت ارتفاعًا نسبته 13% في عائداتها السنوية في 2021 مقارنة بالعام السابق له، بإيرادات بلغت 6.3 مليار دولار، موضحة أنها أكبر عائدات سنوية تسجل في تاريخ القناة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

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وقال رئيس الهيئة أسامة ربيع، إن عائدات قناة السويس حققت خلال العام الماضي «أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 6.3 مليار دولار، وأكبر حمولات صافية سنوية 1.27 مليار طن، متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل».

وفي نوفمبر، قررت هيئة القناة زيادة رسوم عبور السفن بالمجرى الملاحي بنسبة 6% مقارنة بالعام 2021، اعتبارًا من فبراير مع استثناء السفن السياحية وناقلات الغاز المسال من القرار.

مشروع لتطوير قناة السويس

وافتُتحت قناة السويس التي تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط العام 1869، وهي تؤمن عبور 10% من حركة التجارة البحرية الدولية، وفي 2015، أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي افتتاح مشروع لتوسعة القناة يهدف إلى تقليل فترات الانتظار ومضاعفة عدد السفن التي تستخدمها بحلول 2023.

وفي 11 مايو من العام الماضي، وافق السيسي على مشروع لتطوير قناة السويس يشمل توسعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة بعد حادث جنوح سفينة حاويات عملاقة عطلت الملاحة في الممر المائي نحو أسبوع.