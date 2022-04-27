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المفوضية الأوروبية: تسديد سعر الغاز بالروبل انتهاك للعقوبات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 أبريل 2022, 03:20 مساء
المفوضية الأوروبية: تسديد سعر الغاز بالروبل انتهاك للعقوبات
رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لايين في البرلمان الأوروبي. 25 نوفمبر 2020. (أ ف ب)
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حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، شركات الاستيراد الأوروبية من أن تسديد فواتير الغاز الروسي بالروبل كما يريد الكرملين، يمثل انتهاكًا للعقوبات.

وقالت للصحفيين إن ما لم يكن عقد الاستيراد محددًا بالروبل، لا ينبغي على الشركات الأوروبية أن تذعن للضغط للدفع بالعملة الروسية، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

وأضافت «سيكون ذلك خرق للعقوبات، وبالتالي خطر على الشركات».

قطع إمدادات الغاز الروسي عن بولندا وبلغاريا
وفي وقت سابق، أعلنت مجموعة «غازبروم» قطع جميع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا؛ لعدم تلقيها دفعات بالروبل من البلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي.

وقالت غازبروم في بيان، إنها أبلغت شركة «بولغار غاز» البلغارية والشركة البولندية لتعدين النفط والغاز بـ«إيقاف إمدادات الغاز اعتبارا من 27 أبريل إلى حين إتمام عمليات الدفع» بالروبل، حسب وكالة «فرانس برس».

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ومنذ نحو شهر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده لن تقبل بدفع ثمن الشحنات إلا بعملتها الوطنية. ورغم ذلك، تؤكد بولندا وبلغاريا، العضوتان في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، استعدادهما للحصول على الغاز من مصادر أخرى.

بولندا وبلغاريا تؤكدان استعدادهما لتوقف الإمدادات الروسية
وكتبت وزيرة المناخ البولندية، آنا موسكفا، على «تويتر»، «لن يكون هناك نقص في الغاز في المنازل البولندية»، مضيفة «منذ اليوم الأول للحرب، قلنا إننا جاهزون لاستقلال تام عن المنتجات الخام الروسية».

من جانبها، أشارت الحكومة البلغارية في بيان إلى اتخاذ «إجراءات لإيجاد ترتيبات بديلة للاستحصال على الغاز الطبيعي والتعامل مع الوضع»، مؤكدة أنها لا تخطط «في الوقت الحاضر» لفرض أي إجراء يقيد الاستهلاك.

وبعد فرض عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، حذر الكرملين دول الاتحاد الأوروبي من أن إمدادات الغاز الخاصة بها ستقطع إذا لم تدفع بالروبل من حسابات روسية.

وردت الحكومة البلغارية بالقول إن الجانب البلغاري نفذ التزاماته بالكامل وسدد كل المدفوعات المطلوبة بموجب العقد في الوقت المناسب، ونددت بـ«عملية الدفع الجديدة التي اقترحها الجانب الروسي». وأضافت «إنها (روسيا) لا تمتثل للعقد الحالي حتى نهاية هذا العام وتشكل مخاطر كبيرة على الجانب البلغاري، خاصة في ما يتعلق بتسديد مدفوعات من دون تلقي شحنات غاز من الجانب الروسي».

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