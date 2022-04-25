Atwasat

بوتين: الاقتصاد الروسي بصدد «الاستقرار»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 08:57 مساء
بوتين: الاقتصاد الروسي بصدد «الاستقرار»
العملة الروسية الروبل. (أ ف ب)
alwasat radio

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، أن اقتصاد بلاده بصدد «الاستقرار» بعد تعرضه لوابل من العقوبات الغربية مع بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال بوتين في اجتماع حكومي خصص للقضايا الاقتصادية: «تباطأ التضخم واقترب نمو الأسعار الأسبوعي من المعدل الطبيعي، وبدأت أسعار عدد من المنتجات في الانخفاض»، بحسب «فرانس برس». 

مرونة الاقتصاد الروسي وصلابة الروبل
واعتبر أن مرونة الاقتصاد الروسي لها عاملان: صلابة الروبل التي «تعززت في الآونة الأخيرة» حتى العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة، ورجوع «الطلب الاستهلاكي» إلى طبيعته بعد «ذروة في فبراير ومارس» عندما اندفع الروس إلى المتاجر لشراء السلع الاستهلاكية اليومية خوفًا من نقصها أو انهيار قيمة الروبل.

- روسيا تسدد بالروبل قروضا أجنبية لسندات مقومة بالدولار
- بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع باليورو أو الدولار

ودعا الرئيس الروسي إلى «ضمان تطبيع تدريجي لديناميات الأسعار» وتجنب «انخفاض كبير في الطلب».

حزم من العقوبات الغربية
وتعرضت روسيا لعدة حزم من العقوبات الغربية بعد تدخلها العسكري في أوكرانيا في 24 فبراير، شملت حظر صادرات سلع رئيسية، ما أدى إلى زيادة التضخم المرتفع أصلًا منذ جائحة «كوفيد-19».

وفي حين يؤكد فلاديمير بوتين أن الاقتصاد الروسي متماسك، يرى خبراء  اقتصاد أن الأسوأ لم يأتِ بعد لأن تأثير العقوبات سيزداد وضوحًا مع الوقت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار

إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار
هدف قاتل يؤمِّن صدارة ميلان في الدوري الإيطالي وإنتر يواصل المطاردة

هدف قاتل يؤمِّن صدارة ميلان في الدوري الإيطالي وإنتر يواصل المطاردة
وجوه وسط الدخان.. ميكولا يكتب «يوميات الحرب» في أوكرانيا «للتاريخ»

وجوه وسط الدخان.. ميكولا يكتب «يوميات الحرب» في أوكرانيا «للتاريخ»
قراءة في نتائج الانتخابات: ماكرون لن ينعم بشهر عسل في ولايته الثانية

قراءة في نتائج الانتخابات: ماكرون لن ينعم بشهر عسل في ولايته الثانية
مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي

مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي
برنامج «الميزان» (الحلقة 6)

برنامج «الميزان» (الحلقة 6)
وفاة أكبر معمرة في العالم باليابان عن 119 عاما

وفاة أكبر معمرة في العالم باليابان عن 119 عاما
خلونا نحلموا (الحلقة 13)

خلونا نحلموا (الحلقة 13)
مسلسل «شن الحكاية» (13)

مسلسل «شن الحكاية» (13)
كاركاتير حليم - المجندين في الحروب

كاركاتير حليم - المجندين في الحروب
بـ3 رسائل.. هكذا تعاملت إدارة نادي الاتحاد إعلاميا بعد الوداع «الكونفدرالي» أمام الأهلي طرابلس

بـ3 رسائل.. هكذا تعاملت إدارة نادي الاتحاد إعلاميا بعد الوداع «الكونفدرالي» أمام...
قبل قدوم العيد.. نظفي منزلك بكل سهولة

قبل قدوم العيد.. نظفي منزلك بكل سهولة
أسعار النفط تتراجع.. وخام «برنت» يخسر 4 دولارات في البرميل

أسعار النفط تتراجع.. وخام «برنت» يخسر 4 دولارات في البرميل
بوتين يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه ويتمنى له «النجاح»

بوتين يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه ويتمنى له «النجاح»
برشلونة يسقط مجددا أمام فايكانو.. وريال على بعد نقطة من اللقب

برشلونة يسقط مجددا أمام فايكانو.. وريال على بعد نقطة من اللقب
تأهل تاريخي.. «الأهلي طرابلس» يواجه «أورلاندو بيراتس» بنصف نهائي «الكونفدرالية»

تأهل تاريخي.. «الأهلي طرابلس» يواجه «أورلاندو بيراتس» بنصف نهائي «الكونفدرالية»
وزارة النفط: استئناف الإنتاج في الحقول النفطية المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام

وزارة النفط: استئناف الإنتاج في الحقول النفطية المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام
أوكرانيا تعلن قتل 21 ألف جندي روسي وتدمير مئات الدبابات والمقاتلات منذ بدء الغزو

أوكرانيا تعلن قتل 21 ألف جندي روسي وتدمير مئات الدبابات والمقاتلات منذ بدء الغزو
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوروبا: عقوبات ذكية مرتقبة على النفط الروسي
أوروبا: عقوبات ذكية مرتقبة على النفط الروسي
«رويترز»: ماسك يقترب من امتلاك «تويتر» مقابل 43 مليار دولار
«رويترز»: ماسك يقترب من امتلاك «تويتر» مقابل 43 مليار دولار
الاتحاد الأوروبي يحذر الهند من تداعيات حرب أوكرانيا على آسيا
الاتحاد الأوروبي يحذر الهند من تداعيات حرب أوكرانيا على آسيا
ناشطون يمنعون ناقلة نفط روسية من إنزال حمولتها في النرويج
ناشطون يمنعون ناقلة نفط روسية من إنزال حمولتها في النرويج
بوتين: الاقتصاد الروسي بصدد «الاستقرار»
بوتين: الاقتصاد الروسي بصدد «الاستقرار»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدينار التونسي يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار في ثلاث سنوات
الدينار التونسي يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار في ثلاث سنوات...
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ابنتَي بوتين على خلفية غزو اوكرانيا
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ابنتَي بوتين على خلفية غزو ......
مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا عن الدولار
مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا......
إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. والشركة: ندرس الطرح
إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. ......
غرامات أميركية متوقعة على «إريكسون» بشأن فضيحة فساد بالعراق
غرامات أميركية متوقعة على «إريكسون» بشأن فضيحة فساد بالعراق...
المزيد
صندوق النقد يزور باكستان في مايو مع احتمال تمديد برنامج المساعدة
صندوق النقد يزور باكستان في مايو مع احتمال تمديد برنامج ......
سهم «تويتر» يقفز على خلفية موافقة الشركة على عرض إيلون ماسك لشرائها
سهم «تويتر» يقفز على خلفية موافقة الشركة على عرض إيلون ماسك ......
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار...
بوتين: الاقتصاد الروسي بصدد «الاستقرار»
بوتين: الاقتصاد الروسي بصدد «الاستقرار»...
ناشطون يمنعون ناقلة نفط روسية من إنزال حمولتها في النرويج
ناشطون يمنعون ناقلة نفط روسية من إنزال حمولتها في النرويج...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط