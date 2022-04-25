بوتين: الاقتصاد الروسي بصدد «الاستقرار»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، أن اقتصاد بلاده بصدد «الاستقرار» بعد تعرضه لوابل من العقوبات الغربية مع بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال بوتين في اجتماع حكومي خصص للقضايا الاقتصادية: «تباطأ التضخم واقترب نمو الأسعار الأسبوعي من المعدل الطبيعي، وبدأت أسعار عدد من المنتجات في الانخفاض»، بحسب «فرانس برس».

مرونة الاقتصاد الروسي وصلابة الروبل

واعتبر أن مرونة الاقتصاد الروسي لها عاملان: صلابة الروبل التي «تعززت في الآونة الأخيرة» حتى العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة، ورجوع «الطلب الاستهلاكي» إلى طبيعته بعد «ذروة في فبراير ومارس» عندما اندفع الروس إلى المتاجر لشراء السلع الاستهلاكية اليومية خوفًا من نقصها أو انهيار قيمة الروبل.

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ودعا الرئيس الروسي إلى «ضمان تطبيع تدريجي لديناميات الأسعار» وتجنب «انخفاض كبير في الطلب».

حزم من العقوبات الغربية

وتعرضت روسيا لعدة حزم من العقوبات الغربية بعد تدخلها العسكري في أوكرانيا في 24 فبراير، شملت حظر صادرات سلع رئيسية، ما أدى إلى زيادة التضخم المرتفع أصلًا منذ جائحة «كوفيد-19».

وفي حين يؤكد فلاديمير بوتين أن الاقتصاد الروسي متماسك، يرى خبراء اقتصاد أن الأسوأ لم يأتِ بعد لأن تأثير العقوبات سيزداد وضوحًا مع الوقت.