أسعار النفط ترتفع مع احتمال حظر أوروبا الخام الروسي وتراجع الإمدادات من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط، الخميس، مع بروز مخاوف بشأن الإنتاج مع احتمال حظر الاتحاد الأوروبي النفط الروسي، وأيضا بعد أيام من تراجع الإمدادات من ليبيا ما أدى إلى هزة في السوق.

وصعدت العقود الآجلة لخام «برنت» 1.32 دولار أو 1.24% إلى 108.12 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 1.26 دولار أو 1.23% إلى 103.45 للبرميل، لتزيد من مكاسبها 19% في الجلسة السابقة، حسب وكالة «رويترز».

وقال محللون إن السوق ربما ستشهد تقلبات جديدة، حيث لا يزال الاتحاد الأوروبي يفكر في فرض حظر على النفط الروسي لغزو أوكرانيا، وهو ما تصفه موسكو بأنه «عملية عسكرية خاصة».

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ونقلت الوكالة عن المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط تصريح بأن ليبيا خسرت أكثر من 550 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط بسبب الإغلاق في الحقول الرئيسية ومرافئ التصدير.

استمرار القيود على الاستهلاك في الصين

لكن مقابل مخاوف الإمدادات، ما زال الطلب على الوقود في الصين أقل من المعدل الطبيعي، حيث يخفف أكبر مستورد للنفط في العالم ببطء القيود الصارمة لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد، التي أضرت بنشاط التصنيع وسلاسل التوريد العالمية.

وسلط صندوق النقد الدولي الضوء على المخاطر في الصين عندما خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بنحو 1% يوم الثلاثاء.

وفي غضون ذلك، قال وزير الطاقة الكازاخي، بولات أكشولاكوف، يوم الأربعاء، إن محطة البحر الأسود لاتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين قد تعود بكامل طاقتها هذا الأسبوع.