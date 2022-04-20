شاهد في «اقتصاد بلس»: خسائر النفط وأسعار السلع في الأسواق الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

عرضت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «wtv»، اليوم الأربعاء، جملة من التطورات الاقتصادية المحلية، وعلى رأسها التداعيات السلبية لإغلاقات حقول وموانئ نفطية، التي أفقدت ليبيا نحو نصف إنتاجها اليومي.

وأشارت الحلقة إلى استمرار تذمر المواطنين بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق، حيث تحدث بعض المواطنين عن الغلاء الذي يحوْل دون قدرتهم على الشراء، مشيرين في هذا الصدد إلى غياب المراقبة.

وعرض البرنامج بشكل بانورامي جملة من الأخبار المحلية، من بينها بيانات برنامج الغذاء العالمي الذي قال إن مساعداته وصلت إلى 230 ألف مستفيد في ليبيا خلال العام 2021.

- منها الأنابيب والأجهزة الكهربائية.. إضافة مواد إلى قائمة السلع المحظور تصديرها

- إحالة منحة الدارسين بالخارج عن الربع الأول ورواتب فبراير للبعثات الدبلوماسية

وتحدث البرنامج عن قرار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إضافة 12 سلعة لقوائم السلع المحظورة والمقصور تصديرها واستيرادها، من بينها ألواح الطاقة الشمسية، وأسطوانات الغاز الخاصة بأعمال اللحام، ومولدات الكهرباء بمختلف أنواعها.

كما لفت إلى إعلان وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إحالة أذونات الصرف الخاصة بمنح الطلبة الدارسين بالخارج عن الربع الأول من العام الجاري 2022 لأشهر (يناير وفبراير ومارس)، بالإضافة إلى صرف مخصصات الباب الثاني للسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج عن الربع الأول من العام الجاري 2022.

وفي الجزء الأخير من البرنامج، جرى عرض جولة في أسعار السلع الأساسية في عدد من الأسواق الليبية حسب المناطق، ثم انتقلت الكاميرا لمحل بيع التمور للتعرف على الأسعار بشكل تفصيلي.