البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يمر بفترة من «عدم اليقين الاستثنائي»

القاهرة - بوابة الوسط

قالت كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي، كارمن راينهارت، اليوم الثلاثاء، إن مزيد الانخفاضات في توقعات النمو الاقتصادي لا تزال مطروحة على الطاولة، حيث يمر الاقتصاد العالمي بفترة من «عدم اليقين الاستثنائي»، وفقا لما نقلته وكالة «بلومبيرغ» الإخبارية.

وتأتي تعليقات البنك الدولي بعد يوم من خفض البنك الدولي، تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي في العام 2022 إلى 3.2%، مقارنة بتوقعات سابقة عند 4.1%، أطلقها في يناير الماضي، كطريقة لمواجهة حرب مطولة بين روسيا وأوكرانيا، بحسب ما نقل موقع «investing» الاقتصادي.

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وقال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، أمس الإثنين، إن البنك يجهز هدفا جديدا من أجل تمويل الاستجابة للأزمات لمدة 15 شهرا بقيمة 170 مليار دولار، مع تخصيص 50 مليار دولار لاستخدامها في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأضاف مالباس أن هناك عوامل أخرى وراء تباطؤ النمو الاقتصادي في توقعات يناير، تشمل ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود التي يتحملها المستهلكون في الاقتصادات المتعددة في جميع أنحاء العالم.