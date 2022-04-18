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البنك الدولي: حزمة مساعدات بقيمة 170 مليار دولار لدعم الدول في مواجهة الأزمات المتعددة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 أبريل 2022, 05:36 مساء
البنك الدولي: حزمة مساعدات بقيمة 170 مليار دولار لدعم الدول في مواجهة الأزمات المتعددة
مقر البنك الدولي, (أرشيفية، الإنترنت)
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أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، الإثنين، أنه يعد حزمة مساعدات بقيمة 170 مليار دولار على مدى 15 شهرًا لدعم الدول في مواجهة الأزمات المتعددة، وفي مقدمها الأزمة الغذائية والإنسانية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

وصرح مالباس للصحفيين مع انطلاق اجتماعات الربيع: «نحن نستعد لاستجابة مستمرة، بالنظر إلى الأزمات المتعددة» حول العالم. وأشار خصوصًا إلى انعدام الأمن الغذائي وأزمة اللاجئين المرتبطة بالحرب في أوكرانيا. وقد فر ملايين الأشخاص معظمهم من النساء والأطفال من أوكرانيا هربًا من الهجمات الروسية،  بحسب «فرانس برس».

 حزمة جديدة بنحو 170 مليار دولار
وأوضح مالباس أنه «خلال الأسابيع القليلة المقبلة، اعتزم مناقشة حزمة جديدة مع مجلس إدارتنا بنحو 170 مليار دولار موزعة على 15 شهرًا لتغطية الفترة من أبريل 2022 إلى يونيو 2023».

وأضاف أن الهدف هو «التعهد بنحو 50 مليار دولار من ذلك المبلغ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة». ونوه مالباس إلى حجم الحزمة الكبير، مشيرًا على سبيل المقارنة إلى موافقة مجلس الإدارة العام 2020 على صرف 157 مليار دولار للتعامل مع الأزمة الناتجة عن جائحة «كوفيد-19». وشدد على أن هذه الأزمات تبطئ بشكل كبير النمو العالمي. وخفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي من 4.1 بالمئة في يناير إلى 3.2% حاليًا.

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وينشر صندوق النقد الدولي توقعاته المحدثة، الثلاثاء. وأعرب مالباس عن قلقه خصوصًا بشأن مديونية الدول الفقيرة. وقال: «نتوقع أن تستمر أزمة الديون في التفاقم العام 2022»، مشيرًا إلى أن هذه الدول تعاني «ضغوطًا مالية خطرة».

وفي الإجمال، فإن 60% من الدول المنخفضة الدخل تعاني مديونية مفرطة أو معرضة بشدة لأن تصبح كذلك.  وكان رئيس البنك الدولي جدد الأسبوع الماضي الدعوة إلى تحسين إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين لإعادة هيكلة الديون.

 تعليق خدمة الديون
واقترح حينها «وضع جدول زمني يسمح للجنة الدائنين بتعليق مدفوعات خدمة الدين وغرامة الفائدة». كما أوصى بإشراك الدائنين من القطاع الخاص في وقت مبكر من عملية إعادة الهيكلة.

وفي بداية جائحة «كوفيد-19»، عرضت دول مجموعة العشرين الغنية على البلدان الفقيرة تأجيل سداد خدمة ديونها حتى نهاية العام 2020، وقد مددت في وقت لاحق التأجيل حتى نهاية العام 2021.

وبالتوازي مع مبادرة تعليق خدمة الديون، وضعت دول مجموعة العشرين في نوفمبر 2020 «إطارًا مشتركًا» يهدف إلى إعادة هيكلة أو حتى إلغاء ديون البلدان التي تطلب ذلك.

لكن تنفيذ هذا الإطار يصطدم حتى الآن برفض الدائنين من القطاع الخاص، لا سيما الصينيون. وتجتمع مجموعة العشرين الأربعاء، ومن المنتظر أن تبحث هذه المسألة.

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