تراجع أسعار الذهب مع استقرار الدولار وسط توقعات بعقوبات جديدة ضد روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء مع مواصلة استقرار الدولار الأميركي، وسط توقعات متزايدة بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا، ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بشكل أكبر للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.

وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.2% ليصل إلى 1928.52 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% لتصل إلى 1931.70 دولار، حسب ما أورد موقع «Investing» لرصد أسواق المال والسلع.

وقال الخبير الاستراتيجي في مجال العملة في شركة دايلي فوكس، إيليا سبيفاك: «كلما كان الشيء أكثر سيولة، قل التقلب، وفي حال كانت الأسواق تهرب من المخاطر، يصبح الدولار ملاذًا طبيعيًا لمجرد أنه ببساطة الأداة المالية الأكثر سيولة في الوجود».

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وأضاف سبيفاك: «لا تزال هذه العوائد سلبية من حيث القيمة الحقيقية بمجرد أن نخصم معدلات التضخم، وأعتقد أن هذا هو السبب وراء عدم انخفاض الذهب بشكل أكبر، ولكن في حال استمر هذا النوع من إعادة التسعير لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تشددًا وحصلنا على معدلات حقيقية إيجابية، أعتقد أن الذهب سيبدو أقل جاذبية»، وفق موقع «Investing».

واستقر مؤشر الدولار بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب مع زيادة المحادثات بشأن المزيد من العقوبات ضد موسكو، كما أن الدولار القوي يجعل الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وتخطط الولايات المتحدة وأوروبا لعقوبات جديدة ضد العاصمة موسكو على جرائم قتل المدنيين فى أوكرانيا، كما حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من توقعات باكتشاف المزيد من القتلى في المناطق التي تم الاستيلاء عليها من الغزاة الروس.