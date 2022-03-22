البنك الدولي يقر 350 مليون دولار إضافية للأردن للحد من تداعيات «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

قال البنك الدولي، في بيان الثلاثاء، إنه وافق على تقديم تمويل إضافي جديد للأردن بقيمة 350 مليون دولار لتمكينه من مساعدة المتضررين من التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن جائحة «كوفيد-19».

وبحسب البيان وافق البنك على «تمويل إضافي بقيمة 350 مليون دولار لمشروع الاستجابة الطارئة لجائحة كورونا في الأردن (من أجل) مواصلة الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا والعاملين في الشركات الأكثر تضررًا من جائحة كورونا»، وفق «فرانس برس».

التمويل الإضافي للأسر الفقيرة

وسيوفر التمويل الإضافي «الأموال للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا لمساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية حتى توجه ما لديها إلى الصحة والتعليم لتنمية رأس المال البشري».

وسيمول الدعم الإضافي «جزئيًّا تمديد برنامج (استدامة) الذي أطلقته الحكومة الأردنية في ديسمبر 2020 لتقديم إعانات للأجور» لنحو 110 آلاف عامل في شركات تضررت بشدة من الجائحة. وأضاف البيان أن تلك الخطوة «جاءت لحماية هؤلاء العمال من فقدان الدخل، مع الحفاظ على قدرة تلك الشركات على الوفاء بالتزاماتها وتشغيلها».

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وأوضح أنه «نظرًا لأن عديد الشركات لا تزال تكافح لدفع أجور العاملين فيها، فقد قررت الحكومة الأردنية تمديد برنامج (استدامة) حتى يونيو 2022».

دعم الإصلاحات المستمرة لنظام الحماية الاجتماعية

ونقل البيان عن ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي قوله، إن «التمويل الإضافي... سيدعم الإصلاحات المستمرة لنظام الحماية الاجتماعية في الأردن، الذي تم تعزيزه خلال الأزمة».

ووافق البنك في 28 يونيو 2021 على تقديم تمويل إضافي للأردن بقيمة 290 مليون دولار لتمكينه من مساعدة المتضررين من التأثيرات الاقتصادية لـ«كوفيد-19». قبلها وافق منتصف الشهر نفسه على «برنامج بقيمة 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا».

حزمة تمويلية بقيمة 1.1 مليار دولار

والتمويل الجديد هو جزء من حزمة تمويلية بقيمة 1.1 مليار دولار أعلن البنك الدولي العام الماضي أنها ستقدم على شكل قروض ومنح للأردن لمساندته في الاستجابة للجائحة.

ويعاني الأردن بالأساس أوضاعًا اقتصادية صعبة فاقمتها قيود مكافحة الجائحة. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجلة حتى مساء الأحد 1.689.314 مليون إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 14003 حالات.

وارتفع معدل البطالة في الربع الأول من 2021 إلى نحو 25 بالمئة، في بلد تجاوز دينه العام 47 مليار دولار بما تزيد نسبته على 106% من الناتج المحلي الإجمالي.