الأردن.. بدء انتخابات مجالس البلديات والمحافظات وأمانة العاصمة عمّان

القاهرة - بوابة الوسط

يجري الأردن، الثلاثاء، انتخابات يختار فيها الناخبون ممثليهم في مجالس البلديات والمحافظات وأمانة العاصمة عمان.

وفتحت مراكز الاقتراع، وعددها 1850 مركزًا تضم 6937 صندوقًا، أبوابها الساعة السابعة صباحًا (05.00 ت غ) على أن تغلق في السابعة مساء. وقال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد الرواشدة في تصريحات نقلها تلفزيون «المملكة» الرسمي بعد فتح مراكز الاقتراع إن الإقبال «يبشر بالخير»، بحسب موقع إذاعة «مونت كارلو» الدولية.

وعبر عن أمله بأن «تكون نسب المشاركة مقنعة». ويحق لنحو 4.6 مليون ناخب مسجلين في جداول الناخبين التصويت بينهم 2.4 مليون من الإناث، وفقا لموقع الهيئة المستقلة للانتخابات.

158 دائرة انتخابية لمجالس 12 محافظة

ويتنافس في هذه الانتخابات 4646 مرشحًا، بينهم 845 من الإناث. وتقسم المملكة الى 158 دائرة انتخابية لمجالس 12 محافظة، و409 دوائر انتخابية تتبع 100 مجلس بلدي، فيما تضم أمانة عمّان 22 دائرة انتخابية. وأعلنت مديرية الأمن العام أن 55 ألف رجل أمن يعملون على حماية العملية الانتخابية. ويشارك 140مراقبًا دوليًا و5000 مراقب محلي بمراقبة سير الانتخابات.

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وأعلنت الحكومة الثلاثاء عطلة رسمية ليتسنى للمواطنين الاقتراع. وقد حلت الحكومة المجالس المحلية في مارس 2021 بعد أن أكملت مدتها القانونية وهي أربع سنوات، تمهيدًا للانتخابات الجارية. وتعد هذه المجالس خدمية، لا دور تشريعيًا أو رقابيًا سياسيًا لها. وجرت الانتخابات المحلية الأخيرة في أغسطس 2017.