لماذا ارتفع الذهب رغم رفع الفائدة الأميركية؟ وهل سيأتي الهبوط قريبًا؟

القاهرة - بوابة الوسط

رفعت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة أخيرًا أسعار الفائدة وأشارت إلى ستة زيادات أخرى هذا العام. ومع ذلك، ارتفع الذهب في رد الفعل الأولي.

فقد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) النطاق المستهدف لسعر سياسته الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس فقط، من 0.25% إلى 0.50%. كانت هذه أول زيادة منذ نهاية العام 2018. وتمثل هذه الخطوة أيضًا بداية دورة تشديد من جانب «الاحتياطي الفيدرالي» بعد عامين من السياسة النقدية فائقة السهولة التي تم تنفيذها استجابةً للركود المرتبط بالوباء.

بداية التشديد الكمي في مايو

وفي تحليل نشره أركاديوس سيرون المحلل بموقع «إنفستنج» لرصد أسواق المال والسلع، قال إنه لدعم هذه الأهداف، قررت اللجنة رفع النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية من 1/4 إلى 1/2 في المئة ومن المتوقع أن تكون الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف مناسبة.

وأضاف أن ذلك كان الجزء الأكثر أهمية في بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. ومع ذلك، أعلن محافظو البنوك المركزية أيضًا بداية التشديد الكمي، أي تخفيض الميزانية العمومية الهائلة للاحتياطي الفيدرالي، سيكون في اجتماع السياسة النقدية المقبل في مايو 2022.

آثار الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد الأميركي

وفوق ذلك، تتوقع اللجنة أن تبدأ في خفض ممتلكاتها من سندات الخزينة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري في اجتماع قادم. يشار إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي حذف من بيانه جميع الإشارات إلى وباء فيروس كورونا. وأضاف بدلاً من ذلك، فقرة تتعلق بالحرب في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن آثارها الدقيقة على الاقتصاد الأميركي ليست معروفة بعد، باستثناء الضغط التصاعدي العام على التضخم والضغط الهبوطي على نمو الناتج المحلي الإجمالي:

وقال لا تزال الآثار المترتبة على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة إلى حد كبير، ولكن على المدى القريب، من المرجح أن يؤدي الغزو والأحداث ذات الصلة إلى ضغط تصاعدي إضافي على التضخم وأن يؤثر على النشاط الاقتصادي. كانت هذه التغييرات في البيان متوقعة بدرجة كبيرة، لذا يجب أن يكون تأثيرها على سوق الذهب محدودًا.

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وأشار التحليل إلى أن بيان المركزي الأميركي كان مصحوبًا بآخر التوقعات الاقتصادية التي أجراها أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. لذا، كيف ينظرون إلى الاقتصاد الآن؟

يتوقع محافظو البنوك المركزية نفس معدل البطالة ونموًا اقتصاديًا أبطأ بكثير هذا العام مقارنة بشهر ديسمبر الماضي. هذا غريب بعض الشيء، حيث يجب أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الأبطأ مصحوبًا بارتفاع معدل البطالة، لكنه تغيير إيجابي لسوق الذهب.



توقعات أعضاء الفيدرالي الاقتصادية

علاوة على ذلك، يرى المشاركون في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن التضخم الآن أكثر ثباتًا لأنهم يتوقعون تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 4.3% في نهاية العام 2022 بدلاً من 2.6%. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم في السنوات التالية، ولكن فقط إلى 2.7% في العام 2023 و2.3% في العام 2024، بدلاً من 2.3% و 2.1% في ديسمبر. إن تباطؤ النمو الاقتصادي المصحوب بتضخم أكثر عنادًا يجعل الاقتصاد يبدو أشبه بالركود التضخمي، والذي ينبغي أن يكون إيجابيًا بالنسبة لأسعار الذهب.

وجاء في التحليل أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يرون سبع ارتفاعات في أسعار الفائدة هذا العام حسب الاقتضاء. ويعد هذا منعطفًا تفاعليًا كبيرًا مقارنة بشهر ديسمبر، حيث نلحظ ارتفاعات في أسعار الفائدة ثلاث مرات فقط على النحو المرغوب. إذ يتوقع محافظو البنوك المركزية أربع ارتفاعات أخرى في العام 2024، وبالتالي، أصبح المسار الكامل المتوقع لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية أكثر حدة حيث من المتوقع أن يصل إلى 1.9% هذا العام و 2.8% العام المقبل، مقارنة بـ 0.9% و 1.6% في وقت سابق.

وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أسرع تشديد في سياسته النقدية منذ 2004-2006، مما يعني أنه أصبح قلقًا بشأن التضخم، ومن الممكن أيضًا أن تكون الحرب في أوكرانيا قد ساعدته في تبني موقف أكثر تشددًا، كما لو أن تشديد سياسته النقدية يؤدي إلى الركود.



انعكاسات السياسية النقدية على الذهب

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، وأعلن تشديدًا كميًا، وتعتبر هذه الإجراءات المتشددة سلبية من الناحية النظرية بالنسبة للذهب، ولكن من المحتمل أن يكون قد تم تسعيرها بالفعل، وتظهر المؤشرات ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي هذا العام، والذي ينبغي أن ينعكس إيجابيا على الذهب، ومع ذلك، فإن أحدث التوقعات الاقتصادية تتنبأ أيضًا بمسار أكثر حدة لأسعار الفائدة، التي يجب، من الناحية النظرية، أن تكون سلبية بالنسبة لسعر الذهب.

انزلق الذهب أخيرًا تحسبًا لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، إذ انخفض سعر المعدن الأصفر من 2039 دولارًا للأونصة الأسبوع الماضي إلى 1913 دولارًا أمس الجمعة. ومع ذلك، كان رد الفعل الفوري للذهب على اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إيجابيًا، إذ انتعش سعر المعدن الأصفر، وقفز فوق 1940 دولارًا للأونصة.

ويبقى السؤال عما إذا كان الاتجاه الصعودي سيستمر أم لا؟ وهنا خلص التحليل إلى أنه لن يكون مفاجأة إذا استمر هذا الصعود، مشيرًا إلى أنه عندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة التشديد السابقة في ديسمبر 2015، وصل سعر الذهب إلى القاع.

وذكّر المحلل أركاديوس سيرون بأن «التاريخ لا يعيد نفسه حرفيًا»، ولكن هناك عامل مهم آخر، كان أحدث بيان للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة متشددًا للغاية - وربما كان شديد التشدد. وقال «لا أعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة إلى 1.9% هذا العام. يعني ذلك أننا وصلنا على الأرجح إلى ذروة تشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي وأنه سيخفف موقفه بالأحرى منذ ذلك الحين. إذا كنت على حق، فإن الكثير من الضغط الهبوطي الذي كان يقيد الذهب يجب أن يختفي الآن».