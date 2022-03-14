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الذهب هذا الأسبوع بين قرار «الفيدرالي» الأميركي ومستجدات الحرب على أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 مارس 2022, 02:15 مساء
الذهب هذا الأسبوع بين قرار «الفيدرالي» الأميركي ومستجدات الحرب على أوكرانيا
تأثير واسع للحرب الأوكرانية على حركة أسعار الذهب عالميا (بوابة الوسط)
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تنتظر أسعار الذهب قرار المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن سعر الفائدة بعد غد الأربعاء لتحدد مسارها هذا الأسبوع، بعد أن سجل المعدن الأصفر ارتفاعات قياسية وصولا إلى 2070 دولارا للأونصة متأثرا بتطورات الحرب على أوكرانيا.

وخلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب، الملاذ الآمن وقت الأزمات، مع تصعيد العقوبات ضد روسيا لحظر الاستيراد واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية؛ مما أدى إلى تقلبات حادة في أسعار السلع. حسب تقرير لموقع «انفستنج» للأسواق المالية.

وما زال الذهب يشهد تداولا واسعا بعد التقلبات الحالية في مختلف الأسواق المالية، وسيكون المحركان الرئيسيان لحركة الذهب هما اجتماع المجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد غد الأربعاء وأي تطورات جديدة فيما يتعلق بالعقوبات ضد روسيا والحرب في أوكرانيا.

باول يعلن التوقعات الاقتصادية الجديدة
ومن المقرر أن يعقب الإعلان عن سعر الفائدة الأميركي، عقد مؤتمر صحفي لرئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي سوف يركز بشكل رئيسي على التوقعات الاقتصادية الجديدة، خاصة في ظل الصراع الأوكراني- الروسي وارتفاع أسعار الطاقة.

وحسب موقع «انفستنج»، فإن الأسواق تتوقع رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، ومما يعزز هذه التوقعات بيانات التضخم الأخيرة، التي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأميركي (CPI) إلى 7.9٪ في فبراير، وهو أعلى مستوى جديد في 40 عاما.

يشار إلى أن موقع «انفستنج»، هو منصة عالمية للأسواق المالية توفر بيانات أسعار السلع والعملات والتحليلات المالية لنحو 250 بورصة حول العالم. وتمكن من الوصول إلى أدوات السوق المالية المتطورة بشكل مجاني.

لماذا انخفضت أسعار الذهب اليوم؟
انخفض الذهب في تعاملات صباح اليوم الإثنين في آسيا. بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية بعد غد الأربعاء، وأثرت الآمال في إنهاء الصراع في أوكرانيا على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.25٪ لتصل إلى 1980.10 دولار بحلول الساعة 12:49 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (4:49 صباحًا بتوقيت غرينتش).

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، سيصدر بنك اليابان قراره بشأن سياسته بشأن أسعار الفائدة يوم الجمعة، بينما سيصدر بنك الاحتياطي الأسترالي محضر اجتماعه الأخير غدا الثلاثاء. وسيصدر بنك إنجلترا قراره بشأن سياسته الخميس المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم بنسبة 3.9٪ إلى 2705.18 دولار للأوقية. ووصل إلى مستوى قياسي بلغ 3440.76 دولار خلال الأسبوع السابق بسبب استمرار المخاوف من تعطل الإمدادات من أكبر منتج روسي.

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