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انخفاض الذهب 1% والبلاديوم 10% مع تراجع المخاوف من نقص الإمدادات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 مارس 2022, 03:21 مساء
انخفاض الذهب 1% والبلاديوم 10% مع تراجع المخاوف من نقص الإمدادات
سبائك ذهبية. (أرشيفية: الإنترنت)
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انخفضت أسعار الذهب أكثر من 1% اليوم الإثنين، وسط آمال مشوبة بالحذر بإحراز تقدم في المحادثات الروسية الأوكرانية، كما تراجع البلاديوم بأكثر من 10%، منهيا معظم المكاسب التي أدت إلى وصوله لمستويات قياسية خلال أزمة أوكرانيا مع انحسار مخاوف الإمدادات.

وحسب وكالة «رويترز» فإن البلاديوم الذي تعد روسيا أكبر منتج له 9.3% قد هبط إلى 2555.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11:02 بتوقيت غرينتش، ليشهد أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ تسعة أشهر على الأقل. وهبط بما يصل إلى 11.1% في وقت سابق من الجلسة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاتين 3.7% إلى 1039.85 دولار. وتراجع الذهب 1.2% إلى 1962.01 دولار للأونصة، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي 1% لتصل إلى 1964 دولار للأونصة.

وتراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.3% إلى 25.20 دولار للأونصة.

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