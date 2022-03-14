انخفاض الذهب 1% والبلاديوم 10% مع تراجع المخاوف من نقص الإمدادات

القاهرة - بوابة الوسط

انخفضت أسعار الذهب أكثر من 1% اليوم الإثنين، وسط آمال مشوبة بالحذر بإحراز تقدم في المحادثات الروسية الأوكرانية، كما تراجع البلاديوم بأكثر من 10%، منهيا معظم المكاسب التي أدت إلى وصوله لمستويات قياسية خلال أزمة أوكرانيا مع انحسار مخاوف الإمدادات.

وحسب وكالة «رويترز» فإن البلاديوم الذي تعد روسيا أكبر منتج له 9.3% قد هبط إلى 2555.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11:02 بتوقيت غرينتش، ليشهد أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ تسعة أشهر على الأقل. وهبط بما يصل إلى 11.1% في وقت سابق من الجلسة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاتين 3.7% إلى 1039.85 دولار. وتراجع الذهب 1.2% إلى 1962.01 دولار للأونصة، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي 1% لتصل إلى 1964 دولار للأونصة.

وتراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.3% إلى 25.20 دولار للأونصة.