سعر أونصة الذهب يتجاوز 2000 دولار بسبب الحرب في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر الذهب إلى أكثر من ألفي دولار في التعاملات الآسيوية صباح الإثنين.

جاء ذلك في ظل إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة بسبب مخاوف من تأثير الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي، حسب وكالة «فرانس برس».

وبلغ سعر المعدن الثمين 2000.86 دولارا للأونصة وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر العام 2020.

كما أدت الحرب أيضا إلى بلوغ أسعار النفط مستويات قياسية، إذ لامس سعر برميل خام برنت بحر الشمال عتبة 140 دولارا في الساعات الأولى من صباح الإثنين، مقتربا من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله في أغسطس العام 2008 عند 147.50 دولارا.