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رئيس سريلانكا سيطلب مساعدة صندوق النقد لمواجهة خطر الإفلاس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 مارس 2022, 08:40 صباحا
رئيس سريلانكا سيطلب مساعدة صندوق النقد لمواجهة خطر الإفلاس
أشخاص ينتظرون أمام متجر في كولومبو، 3 سبتمبر 2021، (ا ف ب)
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أعلن رئيس سريلانكا التي تواجه خطر الإفلاس، أنه سيطلب خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، بينما تشهد الجزيرة التي تعاني نقصًا في العملات الأجنبية أزمة غير مسبوقة منذ استقلالها في العام 1948.

وقال الرئيس غوتابايا راجاباكسا في خطاب إلى الأمة مساء الأربعاء «بعد مباحثاتي مع الصندوق، قررت العمل معهم»، حسب وكالة «فرانس برس».

وجاءت تصريحات الرئيس السريلانكي في اليوم التالي لمحادثات مع وفد صندوق النقد الدولي زار كولومبو، عاصمة البلاد، التي تعاني نقصًا في الأدوية والمواد الغذائية والوقود، ما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار وتشكل صفوف انتظار في المتاجر.

وبدعوة من المعارضة، حاول حشد اقتحام مكتب الرئيس الثلاثاء، وأغلق المتظاهرون العديد من الطرق الرئيسية في كولومبو مطالبين باستقالته.

وطالب الرئيس راجاباكسا في خطابه مواطنيه بتحمل المسؤولية، وقال «عبر الحد من استخدام الوقود والكهرباء قدر الإمكان، يساعد المواطنون أيضًا في دعم البلاد في هذا الوقت»، مضيفًا «أتمنى أن يتفهم المواطن المسؤولية التي يتحملها في هذا الوقت العصيب».

وتابع: «اليوم، أنا مصمم على اتخاذ قرارات حازمة لإيجاد حلول للصعوبات التي يعانيها السكان»، بينما تتشكل طوابير كبيرة لشراء مواد غذائية أو سلع أساسية مثل الوقود.

وأكد راجاباكسا أن صندوق النقد سيساعد في إيجاد «طريقة جديدة» لتمكين البلاد من الوفاء بخدمة ديونها الخارجية وسداد السندات السيادية المستحقة هذا العام.

وشهد قطاع السياحة، أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية لسريلانكا وسكانها البالغ عددهم 22 مليون نسمة، انهيارًا منذ بداية جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وهجمات المتطرفين في عيد الفصح العام 2019.

وانخفض احتياط النقد الأجنبي لسريلانكا الذي كان يبلغ 7.5 مليار دولار عندما تولى راجاباكسا منصبه في نوفمبر العام 2019، إلى 2.3 مليار دولار في نهاية فبراير.

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