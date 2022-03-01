«الطاقة الدولية» تفرج عن 60 مليون برميل نفط من احتياطي الطوارئ

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة، الثلاثاء، أن دولها الأعضاء سيفرجون عن 60 مليون برميل نفط من احتياطي الطوارئ، حفاظًا على استقرار السوق عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويهدف القرار الصادر عن لجنة حكام الوكالة المكونة من 31 دولة عضو، إلى «توجيه رسالة موحدة وقوية لأسواق النفط العالمية مفادها بأنه لن يكون هناك نقص في الإمدادات» بسبب النزاع الأوكراني، حسبما جاء في بيان.

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وأضاف البيان أن الوزراء «عبروا عن التضامن مع شعب أوكرانيا وحكومتهم المنتخبة ديموقراطيًّا في مواجهة الانتهاك الروسي المروع وغير المبرر لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها»، وفق وكالة «فرانس برس».

ولفت البيان إلى أن الغزو يأتي «على وقع أسواق نفط محدودة أصلاً، وتقلبات متزايدة في الأسعار ومخزونات تجارية هي في أدنى معدلاتها منذ 2014».

أعلى ارتفاع لسعر النفط منذ 7 سنوات

من جهة أخرى ارتفعت أسعار النفط في تعاملات بورصة لندن. وسجل نفط وست تكساس الوسيط، الأميركي المرجعي ارتفاعًا بأكثر من 10%.

وبلغ سعر وست تكساس الوسيط 106.9 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام برنت بحر الشمال بأكثر من 9% ليبلغ 107.44 للبرميل. والسعران هما الأعلى في أكثر من سبع سنوات.