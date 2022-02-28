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كندا تحظر استيراد النفط الروسي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 فبراير 2022, 11:34 مساء
كندا تحظر استيراد النفط الروسي
حقل نفط روسي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، الإثنين، أن بلاده «تحظر استيراد النفط الخام» الروسي، معتبرًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوليغارشيين الروس يستفيدون من هذا القطاع، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال ترودو في مؤتمر صحفي: «اليوم نعلن حظر كل عمليات استيراد النفط الخام من روسيا»، مضيفا «هذا القطاع استفاد منه الرئيس بوتين والأوليغارشيون الروس بشكل كبير».

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وشدد على أن هذا التدبير يوجّه رسالة قوية على الرغم من ضآلة الكميات التي استوردتها كندا في السنوات الأخيرة.

يأتي هذا القرار في سياق ردود الفعل على الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي أثار صدمة في العالم، وتسبب في فرض الغرب عقوبات اقتصادية على موسكو.

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