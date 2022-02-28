وفد إيطالي في الجزائر لخفض الاعتماد على الغاز الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ وفد إيطالي برئاسة وزير الخارجية لويجي دي مايو، الإثنين، زيارة إلى الجزائر للتباحث بشأن زيادة إمدادات الغاز من الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، لتعويض تراجع محتمل من الجانب الروسي.

على جدول المحادثات «تعزيز التعاون الثنائي ولا سيما لتلبية حاجات أمن الطاقة الأوروبية في ضوء النزاع في أوكرانيا»، وفق تغريدة للوزير «دي مايو» بعد وقت قصير من وصوله إلى الجزائر العاصمة.

يأتي هذا التحرك، بعدما قامت روسيا بغزو أوكرانيا، الخميس، ما أثار صدمة في العالم، وتسبب في فرض الغرب عقوبات اقتصادية على موسكو.

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وصرح دي مايو للصحفيين في الجزائر: «هدفنا هو حماية الشركات والعائلات الإيطالية من عواقب هذه الحرب الوحشية»، من دون إعطاء أرقام حول الزيادة المحتملة في شحنات الغاز من الجزائر.

الجزائر هي ثاني مزود للغاز لإيطاليا بعد روسيا

وأكد أن «الحكومة الإيطالية ملتزمة بزيادة إمدادات الطاقة وخاصة الغاز من مختلف الشركاء الدوليين»، بما في ذلك الجزائر «التي لطالما كانت مزودا موثوقا». والجزائر هي ثاني مزود للغاز لإيطاليا بعد روسيا.

وقالت شركة النفط والغاز الجزائرية العملاقة سوناطراك الأحد إنها مستعدة لتزويد أوروبا بمزيد من الغاز لا سيما عبر نقله عبر خط أنابيب الغاز الذي يربط الجزائر بإيطاليا.

وأعلن المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار أن «للمجموعة قدرة غير مستخدمة على خط أنابيب ترانسميد» والتي يمكن استخدامها «لزيادة الإمدادات إلى السوق الأوروبية». وأكد أن أوروبا هي «السوق الطبيعية المفضلة» للجزائر التي تساهم حاليًا بنسبة 11% من وارداتها من الغاز.

ورافق دي مايو وفد يضم على وجه الخصوص كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية العملاقة والناشطة بقوة في الجزائر، حيث أنها شريكة سوناطراك.

ليبيا أحد الخيارات أمام إيطاليا

وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الجمعة، إن إيطاليا تعتزم تنويع مصادر الطاقة لديها «في أسرع وقت» لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي، معربًا عن أسفه للخيارات السيئة السابقة. وإيطاليا التي تستورد نحو 95% من الغاز الذي تستهلكه، من أكثر الدول الأوروبية اعتمادًا على الغاز الروسي.

وقال دراغي إن حوالى 45% من الغاز الذي تستورده شبه الجزيرة يأتي من روسيا، مضيفًا أن بلاده قد تزيد شحناتها من الغاز من الجزائر، ولكن أيضًا من ليبيا وتونس وأذربيجان.