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سعر برميل خام برنت يتخطى 90 دولارا للمرة الأولى منذ العام 2014

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يناير 2022, 06:12 مساء
سعر برميل خام برنت يتخطى 90 دولارا للمرة الأولى منذ العام 2014
براميل النفط. (الإنترنت)
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تخطّى سعر برميل خام برنت، الأربعاء، عتبة الـ90 دولارًا للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014، وسط توترات متصاعدة في أوكرانيا والشرق الأوسط، ما يُهدِّد عرض السوق المشدودة أصلًا.

عند نحو الساعة 15.45 بتوقيت غرينتش (16.45 بتوقيت باريس)، بلغ سعر برميل خام برنت من بحر الشمال (جاهز للتسليم) في مارس 89.78 دولار للبرميل، بزيادة 1.79%، بعد دقائق قليلة من بلوغه 90.02 دولار، وفق «فرانس برس».

وشهدت أسعار النفط أمس الثلاثاء، ارتفاعا طفيفا بعد تراجع كبير أصابها خلال جلسة أمس الإثنين، وخلف خسائر بلغت 2%. وارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام برنت بنسبة 0.74% لتصل إلى 86.06 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.59% لتصل إلى 83.8 دولار، حسب وكالة «رويترز».

تضرر أسعار النفط من مخاوف المستثمرين 
وتضررت أسعار النفط من مخاوف المستثمرين حيال احتمال زيادات أسرع من المتوقع لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، ما دفع أسواق الأصول العالية المخاطر للهبوط في حين ارتفع الدولار.

والإثنين، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 1.62 دولار، أو 1.84%، لتسجل عند التسوية 86.27 دولار للبرميل، وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.83 دولار، أو 2.2%، لتبلغ عند التسوية 83.31 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان كلاهما قد سجلا الأسبوع الماضي خامس أسبوع على التوالي من المكاسب مع صعودهما نحو 2% ليصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر العام 2014.

وما زالت أسعار النفط مرتفعة بأكثر من 10% عن مستواها في بداية هذا العام، بدعم من مخاوف حيال شح في الإمدادات، بينما تجد مجموعة «أوبك+» صعوبة في تحقيق زيادة إنتاجية شهرية مستهدفة قدرها 400 ألف برميل يوميا.

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