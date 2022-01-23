مجموعة «إرميس» ترفع دعوى قضائية على شخص صمم نسخا افتراضية من حقائبها

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت مجموعة «إرميس» الفرنسية لصناعة السلع الفاخرة إجراءات قانونية ضد فنان أميركي لتصميمه نسخًا افتراضية مستوحاة من حقائبها «بيركين» الشهيرة.

ويبتكر مايسن روثشيلد أعمالا فنّية رقمية يبيعها بتكنولوجيا الرموز غير القابلة للاستبدال، أو ما يُعرف بالـ«NFT»، والتي يمكن التداول بها إلكترونيًا من دون تزوير ملكيتها.

وحوّلت هذه الرموز السلع الرقمية بدءًا من الرسوم التوضيحية وصولًا إلى رموز الـ«ميم» الإلكترونية إلى سلع افتراضية لهواة الجمع، وأطلق روثشيلد على أعمال تصور حقائب «بيركين» المصنوعة من الفرو اسم «ميتا بيركينز» وباعها عبر مواقع إلكترونية مخصصة لبيع رموز الـ«NFT».

واتّهمت «إرميس» روثشيلد بمحاولة الاستفادة ماليًا من علامتها التجارية، وقالت في شكواها المرفوعة في 14 يناير في نيويورك والتي حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منها إن «العلامة التجارية ميتا بيركينز للمدعى عليه مسروقة من علامة بيركين التجارية الشهيرة لإرميس من خلال إضافة كلمة ميتا إلى بيركين».

وأكد روثشيلد في منشور إلكتروني أنه لم يصنع نسخًا مقلدة من حقائب «بيركين» أو يطرحها للبيع، وقال: «صنعت أعمالًا فنية تصور حقائب بيركين المغطاة بالفرو»، مضيفًا أن «الفن يمثل حرية في التعبير يحميها الدستور الأميركي»، وتابع: «فكرة أنني أبيع الفن باستخدام الـNFT لا يغيّر حقيقة أن ما أقوم به هو فن».

ورفضت «إرميس» الرد على أسئلة وكالة «فرانس برس» بشأن وجود مسار قضائي في القضية.