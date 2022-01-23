Atwasat

مجموعة «إرميس» ترفع دعوى قضائية على شخص صمم نسخا افتراضية من حقائبها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يناير 2022, 04:23 مساء
مجموعة «إرميس» ترفع دعوى قضائية على شخص صمم نسخا افتراضية من حقائبها
حقائب «بيركين» من «إرميس» معروضة في نيويورك. (أ ف ب)
alwasat radio

بدأت مجموعة «إرميس» الفرنسية لصناعة السلع الفاخرة إجراءات قانونية ضد فنان أميركي لتصميمه نسخًا افتراضية مستوحاة من حقائبها «بيركين» الشهيرة.

ويبتكر مايسن روثشيلد أعمالا فنّية  رقمية يبيعها بتكنولوجيا الرموز غير القابلة للاستبدال، أو ما يُعرف بالـ«NFT»، والتي يمكن التداول بها إلكترونيًا من دون تزوير ملكيتها.

وحوّلت هذه الرموز السلع الرقمية بدءًا من الرسوم التوضيحية وصولًا إلى رموز الـ«ميم» الإلكترونية إلى سلع افتراضية لهواة الجمع، وأطلق روثشيلد على أعمال تصور حقائب «بيركين» المصنوعة من الفرو اسم «ميتا بيركينز» وباعها عبر مواقع إلكترونية مخصصة لبيع رموز الـ«NFT».

واتّهمت «إرميس» روثشيلد بمحاولة الاستفادة ماليًا من علامتها التجارية، وقالت في شكواها المرفوعة في 14 يناير في نيويورك والتي حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منها إن «العلامة التجارية  ميتا بيركينز للمدعى عليه مسروقة من علامة بيركين التجارية الشهيرة لإرميس من خلال إضافة كلمة ميتا إلى بيركين».

وأكد روثشيلد في منشور إلكتروني أنه لم يصنع نسخًا مقلدة من حقائب «بيركين» أو يطرحها للبيع، وقال: «صنعت أعمالًا فنية تصور حقائب بيركين المغطاة بالفرو»، مضيفًا أن «الفن يمثل حرية في التعبير يحميها الدستور الأميركي»، وتابع: «فكرة أنني أبيع الفن باستخدام الـNFT لا يغيّر حقيقة أن ما أقوم به هو فن».

ورفضت «إرميس» الرد على أسئلة وكالة «فرانس برس» بشأن وجود مسار قضائي في القضية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

180 هدفا في ذهاب الدوري الليبي الممتاز.. و«بوابة الوسط» تستعرض الأرقام

180 هدفا في ذهاب الدوري الليبي الممتاز.. و«بوابة الوسط» تستعرض الأرقام
رئيسة وزراء نيوزيلندا ترجئ زفافها بسبب «كوفيد»

رئيسة وزراء نيوزيلندا ترجئ زفافها بسبب «كوفيد»
كيف تكتشف الإصابة بـ«أوميكرون» دون اختبارات؟

كيف تكتشف الإصابة بـ«أوميكرون» دون اختبارات؟
أحد الناجين من الهجوم على سجن صعدة باليمن يروي قصة نجاته

أحد الناجين من الهجوم على سجن صعدة باليمن يروي قصة نجاته
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية

تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية
موجة ذعر في «وول ستريت» بعد تراجع مؤشر «ناسداك»

موجة ذعر في «وول ستريت» بعد تراجع مؤشر «ناسداك»
روسيا تسجل عدد إصابات قياسيا بـ«كوفيد-19» لليوم الثاني على التوالي

روسيا تسجل عدد إصابات قياسيا بـ«كوفيد-19» لليوم الثاني على التوالي
«حراك الوادي» يطالب بصيانة طريق أوباري - سبها - غات

«حراك الوادي» يطالب بصيانة طريق أوباري - سبها - غات
مواجهات نارية في المرحلة الإقصائية بتصفيات أفريقيا لكأس العالم

مواجهات نارية في المرحلة الإقصائية بتصفيات أفريقيا لكأس العالم
دارنس يتعاقد مع المدرب التونسي أنيس العيساوي

دارنس يتعاقد مع المدرب التونسي أنيس العيساوي
انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي

انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي
مسؤول عسكري: الجيش الإثيوبي يعتزم «إبادة» القوات في تيغراي.. ولن نتفاوض

مسؤول عسكري: الجيش الإثيوبي يعتزم «إبادة» القوات في تيغراي.. ولن نتفاوض
الأصفر يرصد «ركلة جزاء» حصل عليها الليبيون في رواية جديدة

الأصفر يرصد «ركلة جزاء» حصل عليها الليبيون في رواية جديدة
الذهب يصعد إلى مستويات عالية ويرتفع 1% خلال أسبوع

الذهب يصعد إلى مستويات عالية ويرتفع 1% خلال أسبوع
«بيتكوين» تفقد نصف قيمتها

«بيتكوين» تفقد نصف قيمتها
«اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار

«اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار
تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟

تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟
جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة

جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
«بيتكوين» تفقد نصف قيمتها
«بيتكوين» تفقد نصف قيمتها
الذهب يصعد إلى مستويات عالية ويرتفع 1% خلال أسبوع
الذهب يصعد إلى مستويات عالية ويرتفع 1% خلال أسبوع
هل يضر انسحاب عملاقي الطاقة من بورما بالمجموعة العسكرية الحاكمة؟
هل يضر انسحاب عملاقي الطاقة من بورما بالمجموعة العسكرية الحاكمة؟
واشنطن تعلق أكثر من 40 رحلة جوية إلى الصين تسيّرها شركات صينية
واشنطن تعلق أكثر من 40 رحلة جوية إلى الصين تسيّرها شركات صينية
موجة ذعر في «وول ستريت» بعد تراجع مؤشر «ناسداك»
موجة ذعر في «وول ستريت» بعد تراجع مؤشر «ناسداك»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ارتفاع أسعار النفط قبل اجتماع «أوبك+»
ارتفاع أسعار النفط قبل اجتماع «أوبك+»...
شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس
شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس...
«فاو»: أسعار الأغذية تسجل أعلى مستوى منذ عقد في 2021
«فاو»: أسعار الأغذية تسجل أعلى مستوى منذ عقد في 2021...
الإمارات تباشر العمل يوم الجمعة للمرة الأولى في تاريخها
الإمارات تباشر العمل يوم الجمعة للمرة الأولى في تاريخها...
تراجع أسعار النفط بعد ارتفاع مخزونات الوقود الأميركية
تراجع أسعار النفط بعد ارتفاع مخزونات الوقود الأميركية...
المزيد
مجموعة «إرميس» ترفع دعوى قضائية على شخص صمم نسخا افتراضية من حقائبها
مجموعة «إرميس» ترفع دعوى قضائية على شخص صمم نسخا افتراضية من......
قلق أميركي بسبب قطاع الطاقة في المكسيك
قلق أميركي بسبب قطاع الطاقة في المكسيك...
كوريا الجنوبية تفرج عن الأموال المخصصة لتسديد مساهمة إيران في الأمم المتحدة
كوريا الجنوبية تفرج عن الأموال المخصصة لتسديد مساهمة إيران ......
موجة ذعر في «وول ستريت» بعد تراجع مؤشر «ناسداك»
موجة ذعر في «وول ستريت» بعد تراجع مؤشر «ناسداك»...
واشنطن تعلق أكثر من 40 رحلة جوية إلى الصين تسيّرها شركات صينية
واشنطن تعلق أكثر من 40 رحلة جوية إلى الصين تسيّرها شركات ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط