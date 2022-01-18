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«أوبك» تبقي على توقعاتها بتواصل الطلب «القوي» على النفط العام 2022

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يناير 2022, 08:50 مساء
«أوبك» تبقي على توقعاتها بتواصل الطلب «القوي» على النفط العام 2022
شعار «أوبك». (الإنترنت)
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حافظت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» الثلاثاء على توقعاتها لارتفاع الطلب العالمي على النفط هذا العام، معتبرة أنه «قوي» في ظل التعافي الاقتصادي ورغم المخاطر المرتبطة بوباء كوفيد-19. 

وقالت «أوبك» في تقريرها الشهري إنه تم الحفاظ على توقعات الطلب الخاصة بها للعام 2022، مع ارتفاع متوقع قدره 4.2 مليون برميل يوميا لتصل إلى 100.8 مليون برميل، وفق «فرانس برس».

 تأثير المتحور أوميكرون خفيف وقصير الأجل
وأضافت «رغم أنه من المتوقع أن يكون تأثير المتحور أوميكرون خفيفا وقصير الأجل، لا تزال هناك شكوك بشأن متحورات جديدة أو قيود جديدة على التنقل، أما الانتعاش الاقتصادي العالمي فهو ثابت».

وأعادت «أوبك» تأكيد تفاؤلها، فقد خلصت في مقال مخصص للسياسات النقدية إلى توقع طلب «قوي» وقدّرت أن «سوق النفط يجب أن تظل مدعومة جيدا طوال العام 2022».

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هذا التوقع يريح دول «أوبك» وشركاءها في تحالف «أوبك بلاس» الذين قرروا مرة أخرى في مطلع يناير زيادة إنتاجهم للشهر السابع على التوالي من أجل تلبية الطلب على النفط.

الزيادات في الإنتاج هامشية بالنسبة لاحتياجات السوق 
فبين نوفمبر وديسمبر، زادت دول «أوبك» إنتاجها بمقدار 166 ألف برميل يوميا ليرتفع الإجمالي إلى 27882 مليون برميل يوميا، بحسب مصادر ثانوية (غير مباشرة) وردت في التقرير.  وقد زادت أنغولا والمملكة العربية السعودية خصوصا الإنتاج، ما عوض تراجع إنتاج ليبيا.

ومع ذلك، تبدو تلك الزيادات في الإنتاج هامشية بالنسبة لاحتياجات السوق، وهو ما ينعكس حاليا في ارتفاع سعر البرميل. لذلك، بلغت أسعار خام برنت وغرب تكساس الوسيط الثلاثاء أعلى مستوى لها منذ أكثر من سبع سنوات، مدعومة باضطراب الإمدادات والتوترات الجيوسياسية القوية وارتفاع الطلب.

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