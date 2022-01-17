توقعات بصعود أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل خلال 5 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

توقع تقرير صادر عن صندوق «ميرشانت كوميدتي» أن يسجل النفط الخام مزيدا من المكاسب في سعره، وقد يصل حتى إلى 200 دولار للبرميل خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وارتفعت أسعار النفط بفعل المخاطر الجيوسياسية نتيجة مخاوف من احتمالات حدوث هجوم روسي على أوكرانيا، وقد ربحت عقود خام برنت 5.4% والخام الأميركي 6.3% على أساس أسبوعي، وفقًا لمجلة«الاقتصادية».

التفاعل مع تطورات الأسعار

ولفت التقرير إلى أن تحالف «أوبك+» هو وحده فقط القادر على التفاعل مع تطورات الأسعار خلال المراجعات والتقييمات، التي يجريها المنتجون في اجتماعهم كل شهر، وأن تحالف «أوبك+» يكافح من أجل زيادة الإنتاج بالقدر الذي وافقت عليه المجموعة بموجب اتفاقية مراقبة الإنتاج والذي جاء ردا على الدمار، الذي أحدثه الوباء في سوق النفط في 2020.

وأشار التقرير إلى قدرة بعض منتجي «أوبك+» على زيادة الإنتاج بما يتماشى مع الحصص، بينما يجد الباقون صعوبة في ذلك، ما أثار القلق بشأن إمدادات النفط المستقبلية في حالة عودة الطلب القوي.

ونوه التقرير بأن هناك كميات أقل من النفط تشق طريقها إلى السوق، وذلك بحسب ما رصده التجار وصناديق الاستثمار، لافتا إلى أن بعض أعضاء «أوبك+» ببساطة غير قادرين على العودة إلى مستويات الإنتاج المسبق نتيجة تداعيات نقص الاستثمار.

واعتبر التقرير أن روسيا تعد مثالا بارزا لمنتج يقترب من الحد الأقصى لقدرته الإنتاجية المتاحة، موضحا أن ما يعنيه هذا بالنسبة للأسعار هو إمكانية استمرار الموجة التصاعدية بوتيرة أسرع، خاصة إذا استمر الطلب بقوة كما هو حاليا.

وعبر مسؤولون أميركيون عن مخاوفهم، الجمعة، من أن روسيا تستعد لمهاجمة أوكرانيا إذا فشلت الطرق الدبلوماسية، حيث نشرت روسيا، التي حشدت 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية، صورًا لتحرك قواتها.