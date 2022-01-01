انخفاض أسعار النفط قبل ساعات من بداية العام الجديد.. وأداء إيجابي مذهل في 2021

موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (أ ف ب)

انخفضت أسعار النفط في آخر أيام العام 2021، لكنها لا تزال تتجه صوب تحقيق أكبر مكاسبها السنوية منذ العام 2016 على الأقل، مدفوعة بتعافي الاقتصاد العالمي من الركود الذي نجم عن فيروس كورونا المستجد وقيود يتبناها المنتجون، حتى مع ارتفاع الإصابات لمستويات قياسية حول العالم.

ومن المتوقع أن تواصل أسعار الخام العالمية ارتفاعها في العام الجديد مع زيادة الطلب على وقود الطائرات، حسب شبكة «سي إن بي سي» عربية.

وتوقفت أسعار النفط، أمس الجمعة، عن الزيادة بعد ارتفاعها لعدة أيام متتالية؛ إذ ارتفعت إصابات الفيروس إلى مستويات جديدة عالميًا، من أستراليا إلى الولايات المتحدة، بسبب سلالة أوميكرون المتحور شديدة العدوى.

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وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.75 دولار أو 2.2% إلى 77.78 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.78 دولار أو 2.31%، منخفضة إلى 75.21 دولار للبرميل.

وأنهى خام برنت العام مسجلًا زيادة سنوية 50.5%، وهي أكبر زيادة له منذ العام 2016، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط زيادة بنسبة 55.5% في أقوى أداء منذ العام 2009 عندما قفزت الأسعار بأكثر من 70%.

واقتربت عقود الخامين من أعلى مستوى في 2021 في أكتوبر الماضي عندما سجل خام برنت 86.70 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 2018 في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط 85.41 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ العام 2014.