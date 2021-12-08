بايدن يأمل تطوير «العلاقات القوية» مع برلين بعد انتخاب شولتس مستشارا ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 ديسمبر 2021, 09:16 مساء
الرئيس الأميركي جو بايدن. (أ ف ب)

هنّا الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس، مؤكدًا أنه يأمل تطوير «العلاقات القوية» بين واشنطن وبرلين.

وكتب بايدن في تغريدة «تهانيّ للمستشار الألماني الجديد أولاف شولتس. أتطلع لتطوير العلاقات القوية بين بلدينا والعمل بشكل وثيق معًا لإحراز تقدم في التحديات العالمية الحالية».

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس الأربعاء «بداية جديدة» لألمانيا خلال تسلمه السلطة من أنغيلا ميركل التي تنسحب من الحياة السياسية بعد 16 عامًا على رأس أكبر قوة اقتصادية في أوروبا.

وقال الاشتراكي الديمقراطي البالغ من العمر 63 عاما، قبيل مغادرة ميركل للمستشارية، وسط تصفيق الموظفين «ستكون بداية جديدة لبلدنا. أريد أن أفعل كل شيء من أجل تحقيق ذلك»، وفق «فرانس برس».

-  شولتس يؤدي اليمين الدستورية مستشارا جديدا لألمانيا

وأدى شولتس، اليمين الدستورية، اليوم، ليصبح تاسع مستشار لألمانيا في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، خلفًا لأنغيلا ميركل التي استمر عهدها 16 عامًا. وانتخب مجلس النواب الألماني، الأربعاء، الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس مستشارًا، منهيًا رسميًا عهد أنغيلا ميركل الذي استمر 16 عامًا.

الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والليبراليين 
وحصل شولتس (63 عامًا) المدعوم من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والليبراليين، على تأييد 395 نائبًا من أصل 736 في البوندستاغ، على أن يتوجه الآن إلى مقر رئيس الجمهورية الفدرالية فرانك فالتر شتاينماير لتسلم وثيقة تعيينه.

ومع ذلك، لم يصوت كل أعضاء ما يسمى بـ«ائتلاف إشارة المرور» التابع لشولتس لصالح القرار. لو فعلوا ذلك، لكان قد حصل على 416 صوتًا. وكان هناك 303 أصوات ضده، وامتنع 6 أعضاء عن التصويت من إجمالي 736، وفق «دويتشه فيله».

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