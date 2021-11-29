«غازبروم» تحقق أرباحا قياسية في ظل أزمة ارتفاع أسعار الغاز

مجموعة الغاز الروسية العملاقة «غازبروم». (الإنترنت)

أعلنت مجموعة الغاز الروسية العملاقة «غازبروم»، الإثنين، أنها سجلت أرباحا صافية قياسية في الربع الثالث من العام الجاري في ظلّ أزمة غاز في أوروبا نجمت عن انخفاض غير عادي في المخزونات دفع إلى مستويات قياسية.

وبحسب النتائج التي نُشرت الإثنين، بلغت الأرباح الصافية لغازبروم إلى 581,8 مليار روبل (6,8 مليار يورو بسعر الصرف الحالي) في الربع الثالث من العام، مقابل خسائر بقيمة 251,3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق «فرانس برس».

إيرادات غازبروم ترتفع بنسبة 70%

وارتفعت إيرادات غازبروم من يوليو إلى سبتمبر بنسبة 70% على أساس سنوي لتصل إلى 2,37 تريليون روبل (27,8 مليار يورو)، وهو رقم قياسي أيضًا.

وقال فاميل صديقوف نائب رئيس لجنة إدارة مجموعة غازبروم التي تسيطر عليها الدولة الروسية في بيان إن «غازبروم واصلت تسجيل نتائج متينة، وحققت مرة جديدة أداء ماليًا غير مسبوق».

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وأشار إلى «التأثير الواضح للوضع على أسواق التصدير»، موضحا أنه يتوقّع «نتائج مبهرة أكثر نظرًا للاتجاه الحالي» في الربع الأخير من العام.

وتواجه أوروبا التي تستورد ثلث حاجاتها من الغاز من روسيا، أزمة ارتفاع لأسعار الغاز منذ أشهر إثر ارتفاع الطلب عليه مع انتعاش الاقتصاد عند تحسّن الوضع الوبائي.

روسيا تتحمل جزئيا مسؤولية ارتفاع أسعار الغاز

وحملت بعض الدول روسيا جزئيا مسؤولية ارتفاع أسعار الغاز بهدف تشغيل خط أنابيب «نورد ستريم 2»، فيما تنفي موسكو ذلك وتلقي اللوم على القرارت الأوروبية.

وفي أوروبا، وصلت مخزونات الغاز إلى أدنى مستوياتها بسبب فصل شتاء طويل في العام 2020 وعدم تجديدها بما يكفي منذ ذلك الحين رغم استئناف النشاط الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى انخفاض في مساهمة الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح لأسباب تتعلق بأحوال الطقس.

وتقول موسكو إن الاتحاد الأوروبي فضل في السنوات الأخيرة عمليات الشراء في السوق الفورية التي تشهد تقلبات في الأسعار، بدلاً عن توقيع عقود طويلة الأجل مع شركة غازبروم.