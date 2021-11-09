«غازبروم» تعلن بدء تنفيذ خطة ملء مخزون الغاز في أوروبا

شعار مجموعة غازبروم الروسية العملاقة في محطة محروقات في موسكو. (أ ف ب)

أعلنت شركة «غازبروم» الروسية العملاقة، الثلاثاء، أنها بدأت تنفيذ خطتها لملء مخزونات غاز أوروبية بعدما تسببت مستوياتها المنخفضة بشكل استثنائي بتسجيل أسعار قياسية في الأشهر الأخيرة.

وأعلنت المجموعة على «تلغرام»: «وافقت غازبروم على خطة ضخ الغاز في خمس منشآت تخزين أوروبية تحت الأرض وبدأت تنفيذها» من دون أن تحدد ما إذا كانت عملية الملء بدأت وفي أي دول توجد هذه المنشآت. وأضافت: «حددت كميات الغاز ومسارات نقلها»، وفق «فرانس برس».

التعافي الاقتصادي

وتواجه أوروبا، التي يأتي ثلث غازها من روسيا، ارتفاعًا في أسعار الغاز منذ أشهر على خلفية ارتفاع الطلب بسبب التعافي الاقتصادي مع تحسن الوضع الوبائي المرتبط بـ«كوفيد-19». وتعزو بعض الدول هذه الزيادة في الأسعار جزئيًّا إلى موسكو.

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وانخفضت أسعار الغاز أواخر أكتوبر بعدما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شركة «غازبروم» بزيادة الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي بعد ملء الخزانات الروسية. وأوضح أليكسي ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة «غازبروم» في وقت لاحق، أن المجموعة تخطط لاستكمال عملية ملء خزانات الغاز الروسية قبل 8 نوفمبر.

وفي أوروبا، أصبحت مخزونات الغاز في أدنى مستوياتها، بعدما شهدت شتاءً طويلًا في العام 2020 ولم تملأ بالقدر الكافي. وبالإضافة إلى ذلك، هناك انخفاض في مساهمة الطاقات المتجددة مثل طاقة الرياح لأسباب مناخية.

الشراء من السوق الحاضرة

وبحسب موسكو، فضل الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة الشراء من السوق الحاضرة (الفورية) التي تخضع لتقلبات الأسعار بدلًا عن توقيع عقود طويلة الأجل مع شركة «غازبروم».

وتقول روسيا إنها تريد توصيل كميات أكبر من الغاز، لكنها ترغب في العودة إلى الاتفاقات متعددة السنوات.

لكن بعض الأصوات ارتفعت في الغرب متهمة موسكو بممارسة ضغوط على الأسعار من أجل تسريع تشغيل خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2»، المثير للجدل الذي أصبح جاهزًا للاستخدام، لكنه ينتظر الضوء الأخضر من الهيئة الناظمة الألمانية.