«غازبروم» تعلن بدء تنفيذ خطة ملء مخزون الغاز في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021, 08:09 مساء
شعار مجموعة غازبروم الروسية العملاقة في محطة محروقات في موسكو. (أ ف ب)

أعلنت شركة «غازبروم» الروسية العملاقة، الثلاثاء، أنها بدأت تنفيذ خطتها لملء مخزونات غاز أوروبية بعدما تسببت مستوياتها المنخفضة بشكل استثنائي بتسجيل أسعار قياسية في الأشهر الأخيرة.

وأعلنت المجموعة على «تلغرام»: «وافقت غازبروم على خطة ضخ الغاز في خمس منشآت تخزين أوروبية تحت الأرض وبدأت تنفيذها» من دون أن تحدد ما إذا كانت عملية الملء بدأت وفي أي دول توجد هذه المنشآت. وأضافت: «حددت كميات الغاز ومسارات نقلها»، وفق «فرانس برس».

 التعافي الاقتصادي 
وتواجه أوروبا، التي يأتي ثلث غازها من روسيا، ارتفاعًا في أسعار الغاز منذ أشهر على خلفية ارتفاع الطلب بسبب التعافي الاقتصادي مع تحسن الوضع الوبائي المرتبط بـ«كوفيد-19». وتعزو بعض الدول هذه الزيادة في الأسعار جزئيًّا إلى موسكو.

-  الرئيس الأوكراني يتهم روسيا بتدبير أزمة الغاز في أوروبا
-  «الكرملين»: المفاوضات مع مولدوفا في مسألة الغاز «تجارية بحتة» من دون ضغط سياسي

وانخفضت أسعار الغاز أواخر أكتوبر بعدما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شركة «غازبروم» بزيادة الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي بعد ملء الخزانات الروسية. وأوضح أليكسي ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة «غازبروم» في وقت لاحق، أن المجموعة تخطط لاستكمال عملية ملء خزانات الغاز الروسية قبل 8 نوفمبر.

وفي أوروبا، أصبحت مخزونات الغاز في أدنى مستوياتها، بعدما شهدت شتاءً طويلًا في العام 2020  ولم تملأ بالقدر الكافي. وبالإضافة إلى ذلك، هناك انخفاض في مساهمة الطاقات المتجددة مثل طاقة الرياح لأسباب مناخية.

الشراء من السوق الحاضرة
وبحسب موسكو، فضل الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة الشراء من السوق الحاضرة (الفورية) التي تخضع لتقلبات الأسعار بدلًا عن توقيع عقود طويلة الأجل مع شركة «غازبروم».

وتقول روسيا إنها تريد توصيل كميات أكبر من الغاز، لكنها ترغب في العودة إلى الاتفاقات متعددة السنوات.

لكن بعض الأصوات ارتفعت في الغرب متهمة موسكو بممارسة ضغوط على الأسعار من أجل تسريع تشغيل خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2»، المثير للجدل الذي أصبح جاهزًا للاستخدام، لكنه ينتظر الضوء الأخضر من الهيئة الناظمة الألمانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نافاس يوجه ضربة فنية لمنتخب بلاده قبل مواجهتي كندا وهندوراس
رياضة عالمية
مدرب «تشيلسي» يوجه رسائل لمنتخبي أميركا وفرنسا
رياضة عالمية
وفاة الفنان المصري أحمد خليل إثر إصابته بفيروس كورونا
ثقافة وفن
وفاة الفنان المصري أحمد خليل إثر إصابته بفيروس كورونا
ثقافة وفن
عملة «إيثر» تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق
اقتصاد
بالصور.. المنتخب الوطني يبدأ تدريباته لمباراتي الغابون وأنغولا
رياضة محلية
تشافي يكشف رسالة ميسي له في مؤتمره الصحفي بكتالونيا: هو الأعظم في تاريخ برشلونة ...
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - مرشح!
كاريكاتير
فرنسا: أساقفة وكهنة يعترفون بمسؤولية الكنيسة في قضية الاعتداءات جنسية
دولى
اليمن: محكمة في صنعاء تحكم على عارضة أزياء بالسجن 5 سنوات
عربى
«هآرتس» تتحدث عن «زيارة سرية» لصدام حفتر إلى تل أبيب
ليبيا
فصل 861 طالبا وطالبة انتهت المدة القانونية لإيفادهم للدراسة بالخارج
ليبيا
أجواء ملغمة تسبق «مؤتمر باريس» حول ليبيا
ليبيا
حيثيات تأجيل النظر في الدعوة القضائية المرفوعة بأميركا ضد المشير حفتر
ليبيا
جريدة «الوسط»: انطلاق السباق نحو «الصندوق».. وقانون الانتخاب رهين الخلاف
ليبيا
المشري يؤكد اتخاذ كافة الإجراءات للطعن في قوانين الانتخابات أمام الدائرة ...
ليبيا
«رويترز»: نائبة بايدن تعتزم إعلان دعمها انتخابات 24 ديسمبر خلال مؤتمر باريس
ليبيا
«فورد» تستعد لإطلاق منافس لسيارات F150 الجبارة (فيديو)
سيارات
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قصة نجمة مرسيدس