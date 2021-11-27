«رويترز»: هبوط الليرة التركية يرفع أسعار استيراد الدواء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 نوفمبر 2021, 04:44 مساء
صيدلية تركيا. (الإنترنت)

وقال قادة القطاع وسلاسل الصيدليات، لوكالة «رويترز»، إن «قطاع الأدوية الذي تبلغ قيمته 48 مليار ليرة (أربعة مليارات دولار) يتكبد خسائر فادحة في بعض المنتجات، وحذروا من اضطرابات متوقعة في الأشهر المقبلة في أدوية من بينها أدوية علاج أمرض الأطفال ونزلات البرد والسكر وارتفاع ضغط الدم».

وزاد أحدث تراجع في قيمة العملة التركية مشكلة قائمة أصلًا بالقطاع الذي استورد في العام الماضي أدوية بقيمة 24 مليار ليرة (ملياري دولار). وذكرت نقابة الصيادلة الأتراك هذا الشهر أن هناك صعوبات بالفعل في الحصول على 645 دواء، ويتوقع الصيادلة استمرار مشكلات الإمداد حتى شهر فبراير العام المقبل عندما يجري تحديد الأسعار السنوية الجديدة للأدوية.

ومنذ بداية العام الجاري 2021 فقدت الليرة التركية نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار، فيما يقترب معدل التضخم في تركيا من مستوى 20%، الأمر الذي يؤثر على وصول الأتراك للسلع الأساسية.

وقال المحلل في «جولدمان ساكس»،  مراد أونور، إن رفع الفائدة إلى 20 % لن يكون كافيًا لخفض التضخم نحو مستويات أقل من 10%، لكنه كافٍ، في رأينا، للحفاظ على الاستقرار المالي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإمارات تعلن تطعيم 100% من سكانها بالجرعة الأولى من لقاح «كوفيد-19»
عربى
منظمة الصحة تصف المتحور الأفريقي الجديد بـ«المقلق» وتسميه «أوميكرون»
دولى
منظمة الصحة تصف المتحور الأفريقي الجديد بـ«المقلق» وتسميه «أوميكرون»
دولى
ريال مدريد يهدف لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية في مواجهة إشبيلية
رياضة عالمية
إيطاليا في طريق البرتغال بالملحق الأوروبي لكأس العالم 2022
رياضة عالمية
«ناتو» يحذر روسيا من «دفع الثمن» حال هاجمت أوكرانيا
دولى
السفارة التركية تحدد أماكن تقديم طلبات التأشيرة في ليبيا
ليبيا
أوروبا تسجل أول إصابة بالمتحور الجديد لكورونا في بلجيكا
دولى
رواتب الموظفين تبدأ بـ750 دينارا و20 ألفا لرئيس الدولة
ليبيا
أسبوع حافل بالأهداف والأحداث في الجولة الافتتاحية بالدوري الممتاز
رياضة محلية
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يؤيد بالاجماع تنظيم كأس العالم كل عامين
رياضة عالمية
بريطانيا تمنع دخول القادمين من 6 دول أفريقية بسبب متحور «كورونا»
دولى
في العدد 314 لجريدة «الوسط»: مفاجأة كوبيش.. ودعم شعبي ودولي لانتخابات الرئاسة
ليبيا
كاركاتير خيري - ساحر الانتخابات
كاريكاتير
عودة محمد خالد الغويل ومحمد الشريف إلى السباق الرئاسي
ليبيا
«صوتك مستقبلك».. حافلات تجوب شوارع طرابلس للتوعية بالمشاركة الانتخابية
ليبيا
مانشستر يونايتد يتفق مع مدربه الجديد
رياضة عالمية
الشركة الصينية للإنشاءات المحدودة تعتزم استكمال مشروع الـ5 آلاف وحدة سكنية في ...
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأشد عدوى حتى الآن.. كل ما تحتاج معرفته عن متحور «كورونا» الجديد