كرواتيا.. مناهضو الاتحاد الأوروبي يسعون لإجراء استفتاء بشأن عملة «اليورو»

أكشاك أقامتها أحزاب يمينية لجمع تواقيع معارضة لاعتماد اليورو، في زغرب. (أ ف ب)

أطلقت أحزاب يمينية في كرواتيا، مشككة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، حملة الأحد لتنظيم استفتاء عام حول اعتماد اليورو عملة لهذا البلد.

وتطمح حكومة أندري بلينكوفيتش المحافظة لإحلال اليورو محل العملة المحلية الـ«كونا»، في يناير 2023، وفق «فرانس برس.».

الـ«كونا» الكرواتية

غير أن منظمي الحملة التي تستمر أسبوعين، التي ستُقام فيها أكشاك في شوارع بمختلف أنحاء البلاد، يقولون إن اقتصاد كرواتيا أضعف من أن يعتمد اليورو، معتبرين أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

- أسعار المنازل والشقق بمنطقة اليورو ترتفع بنسبة 6.2%

- «المركزي الأوروبي» يرفع توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو إلى 5%

والمبادرة التي تحمل شعار «لنحمِ الكونا الكرواتية»، أطلقها حزب السياديين الكرواتيين، بدعم من أحزاب سياسية يمينية صغيرة. وللسياديين أربعة نواب في البرلمان الذي يضم 151 مقعدًا.

ولإجراء استفتاء عام يتعين جمع تواقيع 10 بالمئة من الناخبين على الأقل، أو ما يزيد على 370 ألف شخص.

ضربة كبيرة للمواطنين

وقال ماركو ميلانوفيتش ليتر من حزب «السياديين» للصحفيين، الأحد، «في الوقت الحالي المحاولة هي اعتماد اليورو بالقوة من «دون استشارة المواطنين». وأضاف: «سيتم احتساب الأسعار صعودًا... ستكون ضربة كبيرة للمواطنين الكرواتيين».

وتقول الحكومة إن الكرواتيين وافقوا على الانضمام إلى منطقة اليورو عندما أيدوا دخول الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام 2012، أي قبل عام على الانضمام للنادي الأوروبي، وبالتالي فإن إجراء استفتاء حول مسألة اعتماد اليورو لا ضرورة له.

غير أن منظمي الحملة يقولون إن كرواتيا «تعهدت (اعتماد) اليورو، ولكن ليس موعد حصول ذلك ووفق أي شروط».

%80 من الودائع المصرفية

ولتعزيز موقفهم المؤيد للعملة الأوروبية يقول المسؤولون إن 80 بالمئة من الودائع المصرفية باليورو، وإن الشركاء التجاريين الأساسيين لكرواتيا ينتمون لمنطقة اليورو.

وكان بلينكوفيتش ذكر مأخيرًا أن اليورو سيخفض معدلات الفائدة بشكل ملحوظ ويبدد مخاطر العملة ويعزز الاستثمارات الأجنبية. ومن بين 27 دولة عضوًا في الاتحاد، 19 منها تعتمد اليورو.

وأظهر استطلاع لمؤسسة «يوروبارومتر»، التابعة للمفوضية الأوروبية في وقت سابق هذا العام، أن 61 بالمئة من الكرواتيين يؤيدون الانتقال إلى اليورو.

ولا يزال اقتصاد كرواتيا القائم على السياحة من الأضعف في الاتحاد الأوروبي. وفي يوليو بلغ معدل الرواتب 7046 كونا، أي ما يوازي 937 يورو أو 1091 دولارًا.