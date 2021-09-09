«المركزي الأوروبي» يرفع توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو إلى 5%

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، في ستراسبورغ، 11 فبراير 2020. (أ ف ب)

رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو إلى 5% للعام 2021 على خلفية تسجيل انتعاش اقتصادي بعد عواقب جائحة «كوفيد-19»، على ما أعلنت رئيسة البنك المركزي كريستين لاغارد.



في المقابل، خفَّض خبراء البنك المركزي الأوروبي بشكل طفيف توقعات النمو للعام 2022 من 4.7% إلى 4.6% وأبقوا توقعاتهم لسنة 2023 على حالها عند 2.1%، حسب وكالة«فرانس برس».

جاء ذلك على العكس من تحذيرات لاغارد، في يوليو الماضي، من أن الزيادة السريعة في عدد الإصابات بفيروس «كورونا»، والتي تسببها السلالة المتحوّرة «دلتا»، يمكنها إبطاء التعافي في قطاع الخدمات في منطقة اليورو، «خصوصا السياحة والضيافة».

