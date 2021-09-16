الإمارات تستثمر 13.8 مليار دولار بقطاعات حيوية في بريطانيا

العلم البريطاني يرفرف أمام ساعة بيغ بن الشهيرة في لندن في 28 يناير 2020 (فرانس برس)

أعلنت الإمارات، الخميس، أنَّها ستقوم باستثمار مليارات الدولارات في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة المتجددة في المملكة المتحدة، بحسب بيان صادر عن شركة «مبادلة» الإماراتية. وقال البيان إن الإمارات التزمت باستثمار 10 مليارات جنيه إسترليني (13.8 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكدت الشركة الإماراتية أن شراكة الاستثمار السيادي بين البلدين ستركز «خلال السنوات الخمس المقبلة، على ضخ استثمارات كبيرة في ثلاثة قطاعات جديدة وهي التكنولوجيا، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، إلى جانب تعزيز برنامج الاستثمار الحالي في مجال علوم الحياة»، وفق وكالة «فرانس برس».

ويضاف هذا إلى إعلان «مبادلة»، في مارس الماضي، عن تخصيص 800 مليون جنيه إسترليني إضافة إلى 200 مليون جنيه إسترليني من المملكة المتحدة لتمويل استثمارات في قطاع علوم الحياة.

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ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للمجموعة الإماراتية خلدون خليفة المبارك «سوف تساهم توسعة شراكة الاستثمار السيادي بين البلدين في دفع عمليات التمويل والابتكار في عدد من القطاعات الحيوية التي تعتبر من أهم ركائز النمو الاقتصادي بالنسبة لكلا البلدين».

وأكد وزير الاستثمار البريطاني جيري غريمستون أن الشراكة ستُساهم «في إثراء تبادل المعرفة والمهارات والأفكار التي من شأنها تعزيز الرفاهية في البلدين».

ويأتي الإعلان الخميس بينما يقوم ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، بزيارة إلى بريطانيا. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنه التقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.