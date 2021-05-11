«أوبك» تخفض توقعات نمو الطلب العالمي في الربع الثاني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 مايو 2021, 04:02 مساء
شعار منظمة أوبك. (الإنترنت)

توقعت منظمة «أوبك»، اليوم، نمو الطلب العالمي على النفط بواقع 5.95 مليون برميل يوميًّا في 2021 دون تغيير عن التوقع السابق.

وخفضت «أوبك» خلال تقريرها الشهري توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط بواقع 300 ألف برميل يوميًّا خلال الربع الثاني من 2021. فيما رفعت توقعاتها للربعين الثالث والرابع من العام الجاري، حسب وكالة «رويترز».

وقال المنظمة إنها خفضت توقعها لنمو المعروض النفطي من خارجها 230 ألف برميل يوميًّا في الربع الثاني إلى 700 ألف برميل يوميًّا بسبب تأثر الإنتاج الأميركي بموجة صقيع في تكساس.

ورفعت «أوبك» توقعها للطلب العالمي على خامها في 2021 بمقدار 200 ألف برميل يوميًّا إلى 27.7 مليون برميل يوميًّا. مؤكدة أن إنتاجها النفطي زاد 30 ألف برميل يوميًّا في أبريل إلى 25.08 مليون برميل يوميًّا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اتحاد الكرة الليبي يعلن مواعيد الجولة 11 ومؤجلات الأهلي بنغازي
رياضة محلية
ارتفاع ضحايا إطلاق النار في مدرسة بروسيا إلى 11 قتيلا و32 مصابا
دولى
التوتر مستمر في القدس.. 20 قتيلا في غارات إسرائيلية بعد إطلاق صواريخ من غزة
دولى
نورلاند.. حقيبة المبعوث الأميركي في محطات فارقة
ليبيا
ديوان المحاسبة يوصي بمراجعة ملفات موفدي الخارجية في 2020
ليبيا
وسائل إعلام تركية تستبعد قرب سحب أنقرة قواتها من ليبيا وتزعم وقوع المنقوش تحت ...
ليبيا
المنقوش تجدد دعوتها لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا
ليبيا
مدير مكتب المنفي ينفي تعرضه للخطف.. ويوضح «حقيقة ما حدث»
ليبيا
جريدة «الوسط»: الملف الليبي يتصدر اهتمام مجموعة الـ7
ليبيا
«العفو الدولية» تدعو حكومة الوحدة الوطنية إلى كبح جماح «الميليشيات» و«الجماعات ...
ليبيا
تشاووش أوغلو: متفقون على ضرورة انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا
ليبيا
أميركا و4 دول أوروبية ترفض إجراء أي تغييرات من شأنها تعطيل الانتخابات في ليبيا
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مهمة قمرية مدفوعة بعملة مشفرة