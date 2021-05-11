«أوبك» تخفض توقعات نمو الطلب العالمي في الربع الثاني

شعار منظمة أوبك. (الإنترنت)

توقعت منظمة «أوبك»، اليوم، نمو الطلب العالمي على النفط بواقع 5.95 مليون برميل يوميًّا في 2021 دون تغيير عن التوقع السابق.

وخفضت «أوبك» خلال تقريرها الشهري توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط بواقع 300 ألف برميل يوميًّا خلال الربع الثاني من 2021. فيما رفعت توقعاتها للربعين الثالث والرابع من العام الجاري، حسب وكالة «رويترز».

وقال المنظمة إنها خفضت توقعها لنمو المعروض النفطي من خارجها 230 ألف برميل يوميًّا في الربع الثاني إلى 700 ألف برميل يوميًّا بسبب تأثر الإنتاج الأميركي بموجة صقيع في تكساس.

ورفعت «أوبك» توقعها للطلب العالمي على خامها في 2021 بمقدار 200 ألف برميل يوميًّا إلى 27.7 مليون برميل يوميًّا. مؤكدة أن إنتاجها النفطي زاد 30 ألف برميل يوميًّا في أبريل إلى 25.08 مليون برميل يوميًّا.