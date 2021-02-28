الاقتصاد الصيني يتفوق على الأميركي بحلول 2030

علما أميركا والصين. (الإنترنت)

قال بنك «أوف أميركا» إن الصين ستكون قادرة على مضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، وتجاوز الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم على طول الطريق.



ومع سعي الصين لأن تصبح دولة متقدمة، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في نوفمبر الماضي إنه من الممكن مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ونصيب الفرد من الدخل بحلول عام 2035، حسب شبكة «سي إن بي سي».



وتتطلب مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للصين متوسط نمو سنوي يبلغ 4.7% للأعوام الخمس عشرة القادمة - وهو ما يرى بعض المراقبين انه قد يكون من الصعب تحقيقه.



وترى الخبيرة الاقتصادية هيلين تشياو أن بعض إجراءات الإصلاح ستساعد الصين على تحقيق ذلك.



وبالإضافة إلى مضاعفة إجمالي الناتج المحلي، فإن العملاق الاقتصادي الآسيوي سيتفوق على الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم حوالي 2027 إلى 2028، كما توقع تشياو.



وكانت الصين واحدة من الاقتصادات القليلة على مستوى العالم التي نمت في عام 2020 على الرغم من التحديات التي تمثلها جائحة كورونا.



وأظهرت بيانات رسمية نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 2.3% العام الماضي، وتوقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 8.1% للصين في العام الجاري.



في المقابل، أظهرت أحدث التقديرات الحكومية أن الاقتصاد الأميركي انكمش بنسبة 3.5% في عام 2020. وقال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الأميركي قد ينمو بنسبة 5.1% هذا العام.