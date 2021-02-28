الاقتصاد الصيني يتفوق على الأميركي بحلول 2030

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 فبراير 2021, 08:48 صباحا
علما أميركا والصين. (الإنترنت)

قال بنك «أوف أميركا» إن الصين ستكون قادرة على مضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، وتجاوز الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم على طول الطريق.

ومع سعي الصين لأن تصبح دولة متقدمة، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في نوفمبر الماضي إنه من الممكن مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ونصيب الفرد من الدخل بحلول عام 2035، حسب شبكة «سي إن بي سي».

وتتطلب مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للصين متوسط نمو سنوي يبلغ 4.7% للأعوام الخمس عشرة القادمة - وهو ما يرى بعض المراقبين انه قد يكون من الصعب تحقيقه.

وترى الخبيرة الاقتصادية هيلين تشياو أن بعض إجراءات الإصلاح ستساعد الصين على تحقيق ذلك.

وبالإضافة إلى مضاعفة إجمالي الناتج المحلي، فإن العملاق الاقتصادي الآسيوي سيتفوق على الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم حوالي 2027 إلى 2028، كما توقع تشياو.

وكانت الصين واحدة من الاقتصادات القليلة على مستوى العالم التي نمت في عام 2020 على الرغم من التحديات التي تمثلها جائحة كورونا.

وأظهرت بيانات رسمية نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 2.3% العام الماضي، وتوقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 8.1% للصين في العام الجاري.

في المقابل، أظهرت أحدث التقديرات الحكومية أن الاقتصاد الأميركي انكمش بنسبة 3.5% في عام 2020. وقال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الأميركي قد ينمو بنسبة 5.1% هذا العام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مكتب «دبيبة» يعلن سحب المركز الأول من الفائز بشعار الحكومة وتصعيد المركز الثاني
ليبيا
الزناد يواجه المدمر الروسي في بلجيكا 28 مارس
رياضة محلية
مجلس النواب الأميركي يقر خطة تحفيز الاقتصاد البالغ قدرها 1.9 تريليون دولار
اقتصاد
ليلى اللافي: يجب تفنيد أية تبريرات ثقافية أو دينية للعنف ضد المرأة
ليبيا
السعودية ترفض ما ورد في تقرير استخباري أميركي حول «مقتل خاشقجي»
عربى
بدء عملية إنقاذ 317 طالبة خطفن من مدرسة شمال غرب نيجيريا
دولى
وليامز تعلق على وجود صورة القذافي خلال لقائها مع السراج
ليبيا
جريدة «الوسط»: جلسة منح الثقة تتأرجح بين سرت وغدامس
ليبيا
تقرير: العدالة في ليبيا لا تزال بعيدة المنال بعد 10 سنوات من إحالة ملفها إلى ...
ليبيا
ترقب فرنسي لـ«وصفة أميركية» تُخلي ليبيا من «الوجود الروسي والتركي»
ليبيا
أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لدبيبة بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية
ليبيا
النوع المتحور لفيروس «كورونا المستجد» يصل إلى ليبيا.. وإصابة 23 حالة به
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق مجربة لمحاربة الأرق ليلا