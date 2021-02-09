مؤسس «هواوي» يدعو إدارة بايدن إلى «الانفتاح» على شركته

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 فبراير 2021, 08:37 صباحا
شعار هواوي في ريدينغ في المملكة المتحدة. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا مؤسس شركة «هواوي» الصينية للاتصالات الخاضع لعقوبات أميركية، الثلاثاء، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى اعتماد «سياسة انفتاح» تجاه شركته، خلال مقابلة صحفية.

وقال رين جينغفي الذي أسس الشركة في العام 1987 «نأمل أن تعتمد الإدارة الجديدة سياسة انفتاح (تجاه هواوي) ستكون مفيدة» للولايات المتحدة، حسب وكالة «فرانس برس».

ووضع الرئيس السابق دونالد ترامب «هواوي» على اللائحة السوداء لمنعها من حيازة تقنيات أميركية ضرورية لصناعة الهواتف الذكية.

وأصبحت هواوي الآن شركة عملاقة تمتد في العالم أجمع، فهي موجودة في 170 بلداً وتوظف 194 ألف شخص، لكنها في صلب صراع أميركي - صيني، خلفيته حرب تجارية وتقنية وشبهات في التجسس.

ويعود عدم ثقة بالشركة جزئيا إلى الماضي العسكري لمؤسسها، وانتمائه إلى الحزب الشيوعي الصيني، مما يزيد من الشكوك في مدى نفوذ النظام الحاكم في الصين على المجموعة.

وعلى الرغم من العقوبات الأميركية، قال مؤسس المجموعة الثلاثاء إنه «يأمل التمكن من شراء عدد كبير من المعدات والمكونات والمواد الأميركية»، معتبرا أن «قدرة هواوي على الاستمرارية ازدادت» رغم الضغوطات الأميركية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قاهر محمد علي.. وفاة الملاكم ليون سبينكس عن 67 عاماً
رياضة عالمية
ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونيخ لنهائي مونديال الأندية بثنائية في شباك الأهلي ...
رياضة عالمية
الأمم المتحدة تناشد 57 دولة استعادة نسائها وأطفالها من مخيمين في سورية
دولى
مدعون ديمقراطيون: ترامب ارتكب «انتهاكا للدستور هو الأخطر على الإطلاق»
دولى
وفاة النائب اللبناني والسياسي المخضرم جان عبيد متأثرا بإصابته بـ«كورونا»
عربى
أنور الطشاني يتقدم بشكوى إلى «فيفا» بعد استبعاده من انتخابات اتحاد الكرة
رياضة محلية
نبيلة الشاعري تغني بالإنجليزية من ألحان والدها حميد الشاعري (فيديو)
ثقافة وفن
تونس تعلن إعادة فتح مندوبية للسياحة في ليبيا
ليبيا
إيران تعلق على طرح ماكرون: لا حاجة إلى وسيط في الاتفاق النووي
دولى
لجنة المسابقات تؤجل مباراة الاتحاد والمدينة وتصدر جدول الأسبوع الثالث
رياضة محلية
أضيق منزل في لندن للبيع بأكثر من مليون يورو
منوعات
وفاة جورج شولتز وزير خارجية أميركا خلال الحرب الباردة
دولى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

توصية طبية.. ممنوع الكلام في وسائل النقل