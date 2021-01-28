للمرة الأولى منذ 2015.. «تويوتا» الأولى عالميا في مبيعات السيارات

سيارة «تويوتا كورولا كروس أوفر». (الإنترنت)

انتزعت مجموعة «تويوتا» اليابانية العملاقة المركز الأول في سوق السيارات العالمية من الألمانية «فولكسفاغن» العام الماضي في حجم المبيعات الذي بلغ نحو 9.53 مليون سيارة من جميع العلامات التجارية للمجموعة (-11.3%)، حسب أرقام نشرت، الخميس.

وهذه هي المرة الأولى منذ 2015 التي تعود فيها «تويوتا» إلى قمة هذا الترتيب. وباعت مجموعة «فولكسفاغن» 9.3 ملايين سيارة العام الماضي (-15.2%)، كما كشفت أرقام نشرت في وقت سابق من الشهر الجاري، حسب وكالة «فرانس برس».

وبسبب الوباء تراجعت مبيعات «تويوتا» بشكل كبير العام الماضي (-11.3٪ خلال عام واحد) ولكن بنسب أقل من مبيعات منافستها الكبرى. وقالت المجموعة في بيان: «على الرغم من وباء كوفيد-19 (...) تمكنت تويوتا من مواصلة أنشطتها عبر تطبيق تدابير وقائية شاملة ضد العدوى والعمل مع شركائها، بما في ذلك مورديها ووكلائها».

وتعتمد «فولكسفاغن» بشكل أكبر على السوق الأوروبية، التي تأثرت بشدة بالأزمة الصحية.

واستفادت المجموعة اليابانية بشكل واضح من ارتفاع كبير في مبيعاتها في الصين (+ 10.9٪ العام الماضي لتويوتا ولكزس).

وبدأت «فولكسفاغن» في 2018 تحولا استراتيجيا يزيد من التركيز على المردود - أقل من تويوتا - بدلا من التركيز على الحجم.

وتراجعت مبيعات «تويوتا ولكزس» المجتمعة العام الماضي بنسبة 12.7 بالمئة في أميركا الشمالية و 8.5٪ في أوروبا.