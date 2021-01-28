للمرة الأولى منذ 2015.. «تويوتا» الأولى عالميا في مبيعات السيارات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يناير 2021, 09:26 صباحا
سيارة «تويوتا كورولا كروس أوفر». (الإنترنت)

انتزعت مجموعة «تويوتا» اليابانية العملاقة المركز الأول في سوق السيارات العالمية من الألمانية «فولكسفاغن» العام الماضي في حجم المبيعات الذي بلغ نحو 9.53 مليون سيارة من جميع العلامات التجارية للمجموعة (-11.3%)، حسب أرقام نشرت، الخميس.

وهذه هي المرة الأولى منذ 2015 التي تعود فيها «تويوتا» إلى قمة هذا الترتيب. وباعت مجموعة «فولكسفاغن» 9.3 ملايين سيارة العام الماضي (-15.2%)، كما كشفت أرقام نشرت في وقت سابق من الشهر الجاري، حسب وكالة «فرانس برس».

وبسبب الوباء  تراجعت مبيعات «تويوتا» بشكل كبير العام الماضي (-11.3٪ خلال عام واحد) ولكن بنسب أقل من مبيعات منافستها الكبرى. وقالت المجموعة في بيان: «على الرغم من وباء كوفيد-19 (...) تمكنت تويوتا من مواصلة أنشطتها عبر تطبيق تدابير وقائية شاملة ضد العدوى والعمل مع شركائها، بما في ذلك مورديها ووكلائها».

وتعتمد «فولكسفاغن» بشكل أكبر على السوق الأوروبية، التي تأثرت بشدة بالأزمة الصحية.

واستفادت المجموعة اليابانية بشكل واضح من ارتفاع كبير في مبيعاتها في الصين (+ 10.9٪ العام الماضي لتويوتا ولكزس).

وبدأت «فولكسفاغن» في 2018 تحولا استراتيجيا يزيد من التركيز على المردود - أقل من تويوتا - بدلا من التركيز على الحجم.

وتراجعت مبيعات «تويوتا ولكزس» المجتمعة العام الماضي بنسبة 12.7 بالمئة في أميركا الشمالية و 8.5٪ في أوروبا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حصيلة وفيات يومية قياسية في العالم.. وكورونا المتحور يواصل تفشيه
دولى
بكاء وانهيار.. الدنمارك تحطم حلم المنتخب المصري الغائب منذ 20 عاما في مونديال ...
رياضة عالمية
إدارة بايدن تعلق بيع أسلحة للسعودية ومقاتلات «إف-35» للإمارات
دولى
البيت الأبيض يطالب بتحقيق دولي «واضح ومعمق» حول منشأ «كوفيد-19»
دولى
كندا: سكان بالعاصمة يسعون لتغيير اسم «ترامب» الذي يحمله شارعهم
دولى
بوقادوم يؤكد للسراج استعداد الجزائر للعب دور أكبر في مسارات حل الأزمة الليبية
ليبيا
روسيا تعلن فرض غرامة على منصات التواصل الاجتماعي لتحريضها قاصرين على التظاهر
دولى
بوتين يندد بمجموعات الإنترنت العملاقة ويتهمها بأنها أصبحت «منافسة للدول»
دولى
«الأزمات الدولية»: 4 مجموعات تتنافس على السلطة التنفيذية في ليبيا.. وتحذير من ...
ليبيا
أبراموفيتش المتسرع و300 مليون دولار ملفات تنتظر توخل المشاكس في تشيلسي
رياضة عالمية
إصابات «كورونا» تتخطى 100 مليون شخص في العالم
دولى
مجموعة مسلحة تستولي على سيارة نجدة في بنغازي
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الأزمات الدولية»: 4 مجموعات تتنافس على السلطة التنفيذية في ليبيا.. وتحذير من تعطيل الاقتراع