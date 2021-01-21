تنصيب بايدن يقفز ببورصة «وول ستريت» إلى مستويات قياسية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يناير 2021, 09:59 صباحا
العلم الأميركي أمام بورصة «وول ستريت» في نيويورك، 30 إبريل 2020. (أ ف ب)

ارتفعت بورصة وول ستريت إلى مستويات قياسية عند الإغلاق، الأربعاء، بعد أداء جو بايدن اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتّحدة، والآمال الكبيرة التي يعلّقها المتعاملون على إدارته.

وأغلق مؤشر «داو جونز» الصناعي على ارتفاع بنسبة 0.83% ليصل إلى 31.188.38 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «ناسداك» لأسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 1.97% مدفوعًا خصوصًا بالمكاسب التي حقّقها سهم «نتفليكس» وقد بلغ المؤشر 13.188.38 نقطة، حسب وكالة «فرانس برس».

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أما مؤشر «إس أند بي 500» الأوسع نطاقًا، فارتفع من ناحيته بنسبة 1.39% ليصل إلى 3.851.85 نقطة. والمرة الأخيرة التي سجّلت فيها هذه المؤشرات الثلاثة ارتفاعات قياسية تعود إلى 8 يناير الجاري.

ومع تولّي الإدارة الأميركية الجديدة السلطة، يتوقع المستثمرون أن تقرّ الولايات المتّحدة خطة تحفيز مالي طموحة وعد بها الرئيس الديمقراطي الجديد، الذي يريد الإفراج بشكل عاجل عن 1.9 تريليون دولار إضافية للحدّ من تداعيات جائحة «كوفيد-19»، ومن شأن هذه الإجراءات أن تعزّز الاستهلاك والاستثمار، الأمر الذي يعتبر إيجابيا بالنسبة للسوق المالية، حسب الوكالة الفرنسية.

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