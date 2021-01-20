بايدن يؤدي القسم ويصبح الرئيس 46 للولايات المتحدة الأميركية.. «أخيرا انتصرت الديمقراطية»

الرئيس الأميركي يؤدي اليمين. (الإنترنت)

أدى السياسي الديمقراطي، جو بايدن، اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأميركية، ويتولى السلطة في بلد يعاني انقسامات سياسية عميقة وتعصف به جائحة فيروس «كورونا».

وبذلك انتقلت الرئاسة الأميركية إلى الرئيس المنتخب بايدن (78 عامًا)، الذي سيصبح أكبر الرؤساء الأميركيين سنًّا في التاريخ، خلال مراسم مصغرة في واشنطن لن تشهد القدر المعتاد من الأبهة والأجواء الاحتفالية بسبب الجائحة والمخاوف الأمنية بعد الهجوم الذي شنه أنصار الرئيس دونالد ترامب على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير .

وقال بايدن، في خطاب تسلم الرئاسة، إن الديمقراطية الأميركية انتصرت أخيرًا علىة الرغم من كافة التحديات.. فنحن نصنع التحديات، وعلينا مواجهة جائحة كورونا».

وكان الرئيس الأميركي الجمهوري، دونالد ترامب، غادر واشنطن صباح اليوم الأربعاء للمرة الأخيرة كانت بعد الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي الواحدة بتوقيت غرينتش، بطائرة هليكوبتر، حيث حضر حفل وداع في قاعدة أندروز الجوية المشتركة، على الرغم من أنه لم يكن متوقعًا أن يكون في وداعه كبار الجمهوريين بمَن فيهم نائب الرئيس مايك بنس.