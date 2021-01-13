البنك الدولي يوافق على مساعدة طارئة للبنان بنحو ربع مليار دولار

لافتة خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، 18 أكتوبر 2019. (أ ف ب)

وافق البنك الدولي على تقديم مساعدة طارئة للبنان قدرها 246 مليون دولار على شكل تحويلات مالية وخدمات اجتماعية لنحو 786 ألف لبناني يعيشون في الفقر، ويرزحون تحت وطأة أزمتين اقتصادية وصحية خانقتين تشهدهما البلاد.

وبالإضافة إلى التحويلات المالية المباشرة للأسر الفقيرة، تهدف المساعدة إلى دعم تطوير نظام وطني لشبكات الأمان الاجتماعي لإتاحة استجابة أفضل للأزمات «المتفاقمة وغير المسبوقة» التي تشهدها البلاد، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن المؤسسة المالية الدولية.

اقرأ أيضا: البنك الدولي يحذر الحكومة اللبنانية من كساد اقتصادي «متعمد»

ويشهد لبنان منذ العام 2019 أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ عقود وقد تراجع إجمالي ناتجه المحلي بنسبة 19.2% العام الماضي، فيما تجاوزت نسبة التضخّم 100% وساد الفقر على نطاق واسع.

وبحسب البنك الدولي، يعيش 45% من السكان تحت خط الفقر، و22% تحت خط الفقر المدقع.

وفاقم انعدام الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد منذ أكتوبر العام 2019 والجائحة العالمية، الأزمة الاقتصادية، وقد دفع تفشي فيروس «كورونا» البلاد إلى فرض إغلاقات عدة منذ مارس الماضي، ما زاد من الأزمة.