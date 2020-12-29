أسعار النفط ترتفع وسط توقعات بزيادة الطلب على الوقود

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020, 08:42 صباحا
منصة لاستخراج النفط في تكساس، (أرشيفية: رويترز)

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بارتفاع الطلب على الوقود، بعد إقرار الولايات المتحدة خطة الإنعاش الاقتصادي، إضافة إلى توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري.

وقفز خام برنت 23 سنتا أو 0.5% إلى 51.09 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.5% إلى 47.85 دولار للبرميل.

وارتفع النفط الخام جنبًا إلى جنب مع مكاسب الأسهم الآسيوية ، مع وصول الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى لها في 30 عاما، مع تزايد شهية المستثمرين للمخاطرة، حيث صوت مجلس النواب الأمريكي على رفع مدفوعات الإغاثة من الوباء إلى 2000 دولار من 600 دولار، ولا يزال مجلس الشيوخ بحاجة للتصويت على الإجراء.

ويلوح في الأفق اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم «أوبك+» في 4 يناير.

وتعمل «أوبك+» على تقليص تخفيضات إنتاج النفط القياسية هذا العام لدعم السوق، ومن المقرر أن تزيد المجموعة الإنتاج 500 ألف برميل يوميا في يناير، وتدعم روسيا زيادة أخرى بنفس الكمية في فبراير.

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