«أوراكل» الأميركية تغادر سيليكون فالي إلى تكساس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 ديسمبر 2020, 03:17 مساء
شعار مجموعة «أوراكل» الأميركية, (الإنترنت)

أعلنت مجموعة «أوراكل» الأميركية المتخصصة في البرمجيات الجمعة، عزمها نقل مقرها من سيليكون فالي إلى تكساس، لتحذو بذلك حذو سلسلة شركات غادرت كاليفورنيا.

وأوضحت المجموعة، ردا على سؤال لوكالة «فرانس برس»، أن هذا القرار سينعكس إيجابا على نموها وسيقدم «مرونة إضافية للموظفين بشأن مكان العمل وطريقته»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأشارت إلى أن ذلك سيحصل «تبعا للدور المناط بكل موظف، مما يعني أننا سنتيح لكثير من موظفينا اختيار مكان مكتبهم أو مواصلة العمل من المنزل، بدوام جزئي أو كامل».

وستنقل «أوراكل» مقرها من ريدوود شورز في كاليفورنيا، إلى أوستن بولاية تكساس التي تستقطب منذ زمن بعيد شركات التكنولوجيا، وتستضيف مهرجان «ساوث باي ساوثويست».

وقال حاكم الولاية غريغ أبوت في تغريدة عبر تويتر «ها هي شركة عملاقة جديدة تأتي إلى تكساس».

وكان رئيس «تيسلا» إلون ماسك، أعلن بدوره أخيرا عن خطط للانتقال إلى تكساس، حيث ستنشئ شركته للسيارات الكهربائية الفاخرة «تيسلا»، مصنعا جديدا، وحيث تملك أيضا «سبايس إكس» و«بورينغ كومباني» التابعتان له مقارا لهما.

وكان ماسك لوّح في الربيع بترك كاليفورنيا، بعدما أرغمت السلطات مصنعه على الإغلاق أسابيع تفاديا لتفشي وباء «كوفيد-19».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هولندي ينقذ فولفسبورغ على طريقة سوبر مان ويتوعد بايرن ميونخ
رياضة عالمية
فيتل يعلن فشله أمام هاميلتون في سباقات فورمولا 1
رياضة عالمية
من المخيمات إلى المجهول.. العراق يعيد نازحي الحرب مع«داعش» إلى مناطقهم
عربى
أميركا تشتري 100 مليون جرعة إضافية من لقاح «موديرنا»
دولى
سباق شركات الأدوية العالمية يتسارع وأميركا تقترب من إطلاق لقاح فايزر
دولى
السيسي يوجه بمنح لقاح «كورونا» الصيني مجانا للمصريين
عربى
ليبيون يلجؤون إلى «طرق بديلة» لمواجهة أزمة السيولة بالمصارف
ليبيا
جريدة «الوسط»: الخلاف سيد الموقف في مسارات حل الأزمة
ليبيا
جديد «كورونا»: أميركا تقترب من الترخيص للقاح وفرنسا تخرج من العزل بـ«حذر» ...
دولى
«البوليساريو» عن قرار ترامب بشأن الصحراء الغربية: «من لا يملك لمن لا يستحق»
عربى
مصر تستقبل أول شحنة من لقاح «كورونا».. والأولوية للأطقم الطبية
عربى
لودريان يلح على شرطين للوصول إلى انتخابات ليبية
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فئات مستبعدة من التطعيم ضد «كورونا»