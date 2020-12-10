الاقتصاد البريطاني يواصل تباطؤه مسجلا نموا 0.4% أكتوبر الماضي

بنك إنجلترا المركزي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المكتب الوطني البريطاني للإحصاء، اليوم الخميس، استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة خلال أكتوبر الماضي، حيث سجل نموا نسبته 0.4%، بعد فرض المزيد من الإجراءات التقييدية على النشاطات في جميع أنحاء البلاد لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وبذلك سجل الاقتصاد البريطاني نموا في إجمالي الناتج الداخلي للشهر السادس على التوالي، حسب المكتب لكنه يمثل تباطؤا إضافيا مقارنة بسبتمبر عندما وصل إلى 1.1% خلال شهر واحد، بعد انتعاش قوي هذا الصيف بفضل رفع القيود في البلاد، وفق وكالة «فرانس برس».

وكانت أسابيع من الإغلاق أغرقت الاقتصاد البريطاني في ركود تاريخي، ويتوقع ان يعود الاقتصاد إلى الانكماش في نوفمبر بسبب إعادة فرض إجراءات الحجر.