عملة «بيتكوين» ترتفع إلى مستوى قياسي جديد

صورة رمزية لعملة بيتوكين الرقمية. (الإنترنت)

سجلت عملة «بيتكوين» الرقمية مستوى قياسيا مرتفعا جديدا، في أعقاب هبوط حاد الأسبوع الماضي قلص مكاسبها لعام 2020، وصعدت العملة المشفرة الأكبر في العالم أكثر من ثمانية في المائة إلى 19728 دولارا، قبل أن تتراجع إلى 19257 دولارا وفقًا لوكالة «رويترز».

وتأتي مكاسب «بيتكوين» هذا العام في أعقاب مشاركة أوسع من شركات محورية في حي المال الأميركي «وول ستريت»، بما في ذلك شركة «فيدليتي إنفيستمنتس»، التي أطلقت صندوق استثمار في العملة الرقمية خلال الصيف.

وأصبح بعض مديري الأموال البارزين أيضاً من المتحولين للعملات المشفرة، إذ اشترى المستثمر، الذي يتتبع أداء الاقتصاد الكلي، «بول تيودور جونز» العملة الرقمية لتكون تحوطاً ضد التضخم المحتمل.

وتعد «بيتكوين» هي العملة الرقمية اللامركزية التي يتم تداولها من شخص لآخر وليس من خلال البنوك، والكثير من الشركات تتعامل بها منذ إطلاقها عام 2009، كما تعد منصة BitInstant إحدى كبريات المنصات المتوافرة على الإنترنت لتبادل عملة «بيتكوين» الإلكترونية؛ حيث يمكن استخدام المنصة لشراء تلك العملات أو لاستبدال نقود حقيقية بها.

وتتميز عملة «بيتكوين»، التي يجري تداولها على الإنترنت فقط، بأنها عملة يصعب تتبعها؛ حيث لا تمتلك رقمًا مسلسلاً، ولا يتم تسجيل التعاملات الخاصة بها لدى جهة محددة، مما جعلها مرغوبة بشدة في الأسواق السوداء على الشبكة العالمية مثل سوقي المخدرات والقرصنة.