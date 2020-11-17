أسعار النفط ترتفع بعد توقعات بتمديد «أوبك+» خفض الإنتاج وإعلان لقاح جديد لـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020, 08:29 صباحا
مضخة نفط في كوتولا بولاية تكساس الأميركية، 20 أبريل 2020، (ا ف ب)

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بفعل توقعات أن تمدد أوبك وحلفاؤها (أوبك+)، تخفيضات إنتاج النفط ثلاثة أشهر على الأقل، في حين تعززت المعنويات بفعل أنباء عن لقاح واعد آخر لفيروس كورونا المستجد.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير 26 سنتا أو 0.6% إلى 44.08 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر ديسمبر 18 سنتا أو 0.4% إلى 41.52 دولار للبرميل، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

وصعدت أسواق الأسهم على أمل حدوث انتعاش اقتصادي أسرع بعد أن قالت شركة «موديرنا» الأميركية إن لقاحها التجريبي المضاد للفيروس كان فعالًا بنسبة 94.5% في منع العدوى.

وقال كبير محللي السوق في شركة «أواندا»، جيفري هالي، إن إعلان اللقاح كان له أكبر تأثير على أسعار النفط، إذ أن أخبار اللقاحات الناجحة تمهد الطريق أمام زيادة طويلة الأجل.

اجتماع «أوبك+»
من المقرر أن تعقد «أوبك+»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاءها، بما في ذلك روسيا، اجتماع لجنة وزارية اليوم، قد يوصي بإجراء تغييرات على حصص الإنتاج عندما يجتمع جميع الوزراء في 30 نوفمبر ويوم الأول من ديسمبر.

وقالت مصادر لـ«رويترز» أمس الإثنين، إن المجموعة تميل نحو تأجيل زيادة مقررة في إنتاج النفط في يناير لمدة ثلاثة أشهر على الأقل؛ لدعم الأسعار حيث تتواصل الموجة الثانية من الجائحة.

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