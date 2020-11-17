فاوتشي: نتائج لقاح «موديرنا» المضادّ لكورونا «رائعة بشكل مذهل»

مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي خلال مؤتمر في البيت الأبيض ،13 أبريل 2020، (ا ف ب)

رحب مدير المعهد الأميركي للأمراض المُعدية الطبيب أنطوني فاوتشي بإعلان شركة «موديرنا» الأميركية أنّ لقاحها التجريبي المضادّ لفيروس كورونا المستجد، فعال بنسبة تقارب 95% في مكافحة الفيروس.

وقال عضو الخلية الرئاسية لمكافحة فيروس كورونا، فاوتشي، في تصريح لوكالة «فرانس برس»، أمس الإثنين، إنّ «فكرة امتلاكنا لقاحا فعّالا بنسبة 94,5% رائعة بشكل مذهل»، مكملا: «هذه نتيجة مذهلة حقاً، لا أعتقد أنّ أحداً كان يتوقّع أن تكون جيّدة إلى هذا الحدّ».

ويدير فاوتشي المعهد الأميركي للأمراض المُعدية الذي انكبّ على تطوير لقاح منذ يناير الماضي، حين نشرت السلطات الصينية التسلسل الجيني لفيروس كورونا المستجدّ.

إنتاج اللقاح يرتكز على تكنولوجيا لم تختبر من قبل

ويرتكز لقاح «موديرنا» على تكنولوجيا حديثة تقوم على إدخال تعليمات وراثية إلى الخلايا البشرية لتحفيزها على إنتاج بروتين مطابق لبروتين الفيروس، وإحداث استجابة مناعية ضدّ هذا البروتين.

ووفقاً لفاوتشي فإنّ «كثيرين من الناس كانت لديهم تحفّظات» على هذه التكنولوجيا التي لم تكن قد اختبرت بعد وأثبتت فعاليتها، مشيرا إلى أنّ «البعض حتى انتقدونا على ذلك».

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وكان تحالف شركتي فايزر الأميركية وبايونتيك الألمانية أعلن الأسبوع الماضي أنّ لقاحه التجريبي، والذي يستند إلى نفس التكنولوجيا، أثبت فعالية بنسبة 90% في منع الإصابة بالفيروس الفتّاك.

وتؤكّد هاتان النتيجتان، في نظر فاوتشي، سلامة هذه التكنوجيا، مضيفا: «أعتقد أنّه عندما يكون لديك لقاحان مثل هذين اللقاحين اللذين أثبتا فعاليتهما بنسبة تزيد عن 90%» لا تعود التكنولوجيا مضطرّة «لأن تقدّم مزيداً من الإثباتات».