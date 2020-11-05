الاحتياطي الفيدرالي الأميركي: ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 «مقلق جدا» للاقتصاد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 نوفمبر 2020, 11:13 مساء
رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، جيروم باول. (أرشيفية، الإنترنت)

رأى جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن الارتفاع الأخير للإصابات بكوفيد-19 «مقلق جدا» للاقتصاد الأميركي مشددا على أن إجراءات تحفيز جديدة قد تكون ضرورية لدعم الانتعاش.

وأوضح باول «آفاق الاقتصاد غير واضحة بتاتا. ولن يحصل انتعاش اقتصادي كامل إلا بعد أن يتأكد الناس من سلامة الخوض في مجموعة واسعة من النشاطات»، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال مسؤول المصرف المركزي الأميركي للصحفيين إن إجراءات زيادة الانفاق التي أقرها الكونغرس سابقا «كانت أساسية في دعم الانتعاش الذي شهدناه حتى الآن لكن من المرجح أن نحتاج إلى مزيد من الدعم».

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